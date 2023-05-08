Новую лестницу в Удачном закроют на техобслуживание

Видовую лестницу в Удачном закроют на сервисное обслуживание, которое продлится две недели.

Новый туристический объект будет закрыт с 10 по 24 мая. Об этом сообщили в ТИЦ Красноярского края. Сервисное обслуживание включает покраску металлических деталей, замену износившихся поручней и светодиодной ленты на перилах.

Отметим, лестницу на Удачном запустили в эксплуатацию в конце декабря 2022. Ее протяженность составляет 280 метров. Преодолеть 600 ступеней в среднем можно за 10-15 минут.