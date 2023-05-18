В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк

Компания СМ.СИТИ приступила к благоустройству территории и созданию Академ-парка в одном из своих сити-районов.

Общая площадь будущего Академ-парка составит около 7 тыс. кв. м. Там будет пять рекреационных зон — Березовая Роща, Хвойный Лес, Цветущий Сад, Зеленая Лужайка и Зеленый Амфитеатр, а также видовой променад для прогулок над берегом Енисея. Всего в парке планируют высадить около 250 деревьев различных пород.

Летом 2023 благоустройство будут вести на трех первых участках Академ-парка на площади около 2,5 тыс. кв. метров. Там установят бордюры, уложат брусчатку, сделают освещение и озеленение, установят малые архитектурные формы. Этот этап работ завершат к осени. В 2024 благоустройство продолжат.

Сейчас около первого дома по адресу Академгородок, 66 реконструируют въездную группу, пешеходно-транспортную схему, парковку, делают дополнительное озеленение. Благодаря чему дом, встречающий гостей Нового Академгородка, будет полностью соответствовать концепции района в сочетании с будущим Академ-парком.