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В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк

В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Компания СМ.СИТИ приступила к благоустройству территории и созданию Академ-парка в одном из своих сити-районов.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Общая площадь будущего Академ-парка составит около 7 тыс. кв. м. Там будет пять рекреационных зон — Березовая Роща, Хвойный Лес, Цветущий Сад, Зеленая Лужайка и Зеленый Амфитеатр, а также видовой променад для прогулок над берегом Енисея. Всего в парке планируют высадить около 250 деревьев различных пород.
 
В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк 1
 
 
В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк 2
 
 
В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк 3
 
Летом 2023 благоустройство будут вести на трех первых участках  Академ-парка на площади около 2,5 тыс. кв. метров. Там установят бордюры, уложат брусчатку, сделают освещение и озеленение, установят малые архитектурные формы. Этот этап работ завершат к осени. В 2024 благоустройство продолжат. 
 
В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк 4
 
Сейчас около первого дома по адресу Академгородок, 66 реконструируют въездную группу, пешеходно-транспортную схему,  парковку, делают дополнительное озеленение. Благодаря чему дом, встречающий гостей Нового Академгородка, будет полностью соответствовать концепции района в сочетании с будущим Академ-парком.  
 
Автор: Петр Савельев
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