В Красноярске открылся новый медицинский центр РУСАЛа

Новый «РУСАЛ Медицинский центр» построили на улице Пограничников в Советском районе Красноярска.

Несмотря на большие объемы — четыре этажа и общую площадь 7 тыс. м², центр построили в рекордно короткие сроки.

В центре работает около 80 медработников, в том числе здесь большая представленность узких специалистов.

Помимо привычной медтехники, есть визиограф и флюорограф открытого типа, которые позволяют комфортно делать снимки пациентов с избыточным весом или страдающих клаустрофобией.

Еще одна необычная lля поликлиники процедура — галокамера, или соляная комната, используемая для лечения легочных заболеваний.

Емкость обслуживания центра — 3,5 тыс. человек. И это не только сотрудники компании, но и жители Советского района, которые могут прикрепиться к русаловскому медцентру.