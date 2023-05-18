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В Красноярске открылся новый медицинский центр РУСАЛа

В Красноярске открылся новый медицинский центр РУСАЛа
Иллюстрация: РУСАЛ

Новый «РУСАЛ Медицинский центр» построили на улице Пограничников в Советском районе Красноярска.

#НОВОСТИ

Несмотря на большие объемы — четыре этажа и общую площадь 7 тыс. м², центр построили в рекордно короткие сроки.

В центре работает около 80 медработников, в том числе здесь большая представленность узких специалистов.

Помимо привычной медтехники, есть визиограф и флюорограф открытого типа, которые позволяют комфортно делать снимки пациентов с избыточным весом или страдающих клаустрофобией.

Еще одна необычная lля поликлиники процедура — галокамера, или соляная комната, используемая для лечения легочных заболеваний.

Емкость обслуживания центра — 3,5 тыс. человек. И это не только сотрудники компании, но и жители Советского района, которые могут прикрепиться к русаловскому медцентру.  

 

Автор: Петр Савельев
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