Резиденты клуба «Миллиард» встретились с министром минэкологии Красноярского края

Встречи «без галстуков» с представителями региональной власти стали уже визитной карточкой закрытого делового клуба «Миллиард».

Для резидентов важно получить информацию из первых уст, без «посредников», для власти же откровенный разговор с предпринимательской аудиторией — это самый короткий путь для оценки эффективности решений, принимаемых отраслевым ведомством во имя развития региона. Так, недавно резиденты клуба встретились с Павлом Борзых, исполняющим обязанности министра экологии и рационального природопользования края.

Предприниматели относятся к теме экологии с нескольких позиций. Во-первых, резиденты клуба живут в Красноярске и крае, и не планируют покидать свою малую родину. Поэтому для них важно понимать, каковы перспективы по улучшению экологической ситуации в регионе, какие планы зреют в стенах правительства края. Не секрет, что лучшие кадры, порой, переезжают в другие города и регионы, именно из-за неблагоприятной экологической обстановки. Во-вторых, это оценка возможностей и перспектив своего развития, с точки зрения планирования деятельности, с учётом требований законодательства и поиска новых секторов экономики для инвестирования.

К примеру, если говорить о теме отходов, то перспективы создания мощностей для переработки разноотраслевых отходов — это направление промышленной деятельности, которое в крае находится ещё на этапе зарождения, а значит имеет все возможности роста и привлекательна для вложения капитала.

Встреча с Павлом Борзых длилась более двух часов. И.о. министра ответил на большую часть вопросов предпринимателей. В частности, он рассказал о том, как будет решаться вопрос по снижению негативного воздействия от выбросов различных категорий групп, высказал свое мнение по развитию электротранспорта, затронул вопросы обращения с коммунальными и промышленными отходами. Учитывая, какой интерес проявили предприниматели к теме отходопереработки и использованию вторичных материальных ресурсов, было принято решение продолжить обсуждение этого вопроса, но уже с участием представителей отраслевых компаний, которые уже выступили с инвестиционными инициативами и готовы более подробно раскрыть тему процессов, происходящих на рынке обращения с отходами. Уже в ближайшее время такая инвестсессия состоится в клубе «Миллиард».