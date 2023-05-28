В Красноярск впервые приедет популярный писатель Евгений Водолазкин

Водолазкин станет спикером «Лектория Палладиум» — цикла творческих встреч с интересными людьми, который проводит сообщество путешественников «Лига Странников» и «Дом искусств».

Встреча состоится 16 июня 2023 в 7 часов вечера в Малом зале филармонии.

Тема лекции — «Петербург между историей и литературой». Именно в культурной столице происходят события большинства романов Евгения Водолазкина. Автор расскажет о том, как воспринимают памятники старины жители и гости Спб, почему некоторые обыденные предметы становятся символами времени и превращаются в мифы города на Неве.

В каком-то смысле Петербург — более европейский, чем сама Европа. Такой концентрации европейского нет, может быть, ни в одном другом городе. Но именно этот максимализм парадоксальным образом делает Петербург очень русским: так, доходя во всем «до самой сути», наши предки осваивали Европу», — рассказал г-н Водолазкин.

Справка Евгений Водолазкин — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН; обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера»; автор романов‑бестселлеров «Брисбен», «Авиатор», «Лавр», «Соловьев и Ларионов».

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