Красноярский цементный завод готов к новому строительному сезону

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») завершило подготовку к строительному сезону – 2023. Все плановые ремонты оборудования уже завершены.

Так, например, в цехе «Горный» особое внимание уделили подготовке к повышенным нагрузкам агрегатов дробильного отделения и экскаваторов. В цехе «Сырьевой» отремонтировали сырьевые мельницы № 8 и 6. В этом году планируется провести общестроительные работы административного здания подразделения. В цехе «Помол» отремонтированы цементные мельницы № 4 и 5, тщательно проверена и отлажена работа сепараторов. В подразделении заканчиватся ремонт административного здания. Туда затем переедут инженерно-технические работники цеха «Помол», представители цеха «КИПиА» и лаборатории оперативного контроля. Здание станет инженерным центром завода.

В цехе «Готовая продукция» завершили плановый ремонт линии по тарированию цемента в мягкие контейнеры и модернизировали рабочее место насыпщика. В подразделении отремонтирована также линия по тарированию бумажных мешков. На этом участке установлен второй пневмокамерный насос для стабильной подачи цемента в упаковку. Помимо этого, запустили новый блок силосов № 1 и 4, его планируется дополнительно оснастить четырьмя точками погрузки навального цемента в автомобильный транспорт.

Красноярский цементный завод также традиционно поддерживает высокий уровень экологической безопасности производства. В цехах «Горный», «Обжиг», «Помол» и «Готовая продукция» заменено 2006 рукавов на рукавных фильтрах, 12 отремонтировано. На приобретение оборудования и проведение работ потрачено около 6,5 млн рублей.

К очередному строительному сезону парк спецтехники ООО «Красноярский цемент» пополнили бульдозер, фронтальный погрузчик и два карьерных автосамосвала. На их приобретение выделили более 62 млн рублей. Общая стоимость ремонтной программы к новому строительному сезону превысила 348 млн рублей.