Что нам стоит небоскреб построить?

Строительство небоскребов — дорогое удовольствие. Вместе с Алексеем Михеевым, архитектором ГСК АРБАН, разбираемся, сколько стоит небоскреб и что это дает городу.

Алексей Михеев

руководитель проектного отдела ГСК АРБАН

Красноярск сегодня переживает некий этап перехода от паттерна «промышленный миллионник» к паттерну «современный сибирский мегаполис». Если говорить о визуализации желаемой судьбы, то во многом образ современности связан с появлением высотных доминант, устремленных ввысь небоскребов. Пока Красноярск обделен такими реализованными проектами. Однако и профессиональное сообщество, и власти, и горожане их активно обсуждают. Порой через внутреннее сопротивление, потому что все новое — это выход из зоны комфорта. Даже если привычный глазу ландшафт не радует — он привычный. И здесь важна насмотренность. При этом надо разделять объекты, возводимые в Москве и в регионах России. В этой связи особенно интересен для осмысления опыт Екатеринбурга — сейчас столицу Урала часто называют городом небоскребов.

Строительство небоскреба — вызов не только для города, но и для девелопера. В открытых источниках очень сложно найти информацию по стоимости проектов, к тому же она сильно разнится. Однако стоимость продажи «квадрата» в Москве начинается примерно от 350 тыс. рублей, и это в объектах, удаленных от центра.

При возведении небоскребов важно наличие специальной материальной базы. Например, техника — нужны высотные краны, большое количество бетоновозов. Бетон требуется определенной марки, подходящей именно для возведения высотных зданий. Для его производства нужен собственный завод, необходимо изучить местные инертные материалы (песок, щебень), создать из них рецепты бетона.

Планируя возвести небоскреб, проектировщики обязательно учитывают окружающую застройку, виды, которые будут открываться из окон, наличие рядом памятников архитектуры, оценивают влияние высотного здания на окружение. Уверен, что в Красноярске реально построить здание высотой 180…210 м. На это потребуется примерно пять лет. Основной этап, который потребует достаточно много времени, — заливка фундаментов. Строить сам каркас уже не так долго — два этажа в месяц.

Будет ли интерес к небоскребу со стороны бизнеса? Мы изучали рынок — потребность в хороших офисных помещениях есть, также мы видим спрос на апартаменты в высотных зданиях, которых пока в нашем городе нет. Однако опыт показывает, что офисные небоскребы российских городов «заселяются» стремительно, причем крупные компании бронируют площади на этапе строительства.

Небоскреб, как и любой масштабный проект, обладает синергией — пространство рядом с ним оживает, наполняется сопутствующими сервисными бизнесами. Одновременно благоустраивается близлежащая территория. Небоскреб — магнит, точка притяжения. И жителям города, и гостям хочется находиться рядом — так возникают интересные общественные пространства вблизи. Небоскребы меняют жизнь городов, приближая нас к той столичности и современности, которую пора облечь в реальные проекты.

Колонка написана

специально для «Делового квартала»

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Нужны ли Красноярску небоскребы?