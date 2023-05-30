Стать лидером: сторителлинг от спикеров форума КЛ

Что общего у предпринимателей, добившихся успеха в разных сферах, разных условиях, разных странах? Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP, ищет ответ на этот вопрос.

Чтобы выявить ДНК лидера, Сергей Ким создал и запустил международный проект для начинающих и опытных предпринимателей КОД ЛИДЕРА. Интервью с предпринимателями, мастер-классы Бизнес-академии TIKSAN GROUP, мастермайнд-группы, бизнес-завтраки и большой бизнес-форум — все это КОД ЛИДЕРА.

Александр Зудин и Павел Павлов

Сооснователи и руководители компании «Мебельная мастерская»

— Мы оба полжизни проработали в сфере изготовления и установки корпусной мебели. Когда долго работаешь в одном направлении, накапливаются знания и опыт, и в какой-то момент количество переходит в качество. Свой бизнес — это большая ответственность, но и большая свобода действий по сравнению с наймом. Не просто другой уровень доходов — другое качество жизни, другие вызовы и задачи. Поэтому мы решили начать свое дело.

«Мебельная мастерская» — молодая компания, мы открылись в январе 2022. Сначала нами двигало простое желание перемен, но сейчас амбиции выросли — мы готовы идти дальше, заявлять о себе, развивать компанию, расти. Наша цель — войти в топ-5 мебельщиков Красноярска.

Мы убедились, что способность выстраивать взаимоотношения с людьми — в своей команде, с поставщиками, с заказчиками, — это ключевой навык в бизнесе. Ты можешь быть блестящим профессионалом в найме, но чтобы твое дело «взлетело», одного этого мало. Нужно развивать личные лидерские качества. Лидер формирует команду, берет на себя ответственность за общее дело, он способен вести за собой. В этом залог успеха.

Анастасия Витковская

Совладелица ателье-студии Lady Ju

— Совместное с предпринимателем развитие его личного бренда — это одно из важных направлений работы нашего ателье. Но вообще меня можно назвать специалистом по коллаборациям, потому что я люблю и умею делать проекты, где разные участники усиливают друг друга. Последний такой проект — «Твоя яркая весна», где мы помогали участникам развивать имидж, прокачивать личный бренд, а заодно и открыто заявлять о себе, создавать и укреплять полезные связи, находить потенциальных клиентов и партнеров. Для меня лидер — человек, который умеет объединить вокруг своей идеи совершенно разных людей, с учетом того, в чем каждый из них хорош. Лидер умеет выстраивать команды, правильно ставит цели и задачи, планирует и реализует. Лидер формирует новую реальность с помощью разных инструментов так, чтобы получить максимальную пользу — не только для себя, но и для участников команды, партнеров, для окружающего мира. Я считаю, что у меня есть способности к лидерству, потому что могу объединять людей и заряжать их общей целью, наполнять энергией и трансформировать мотивацию в реальные результаты. Но лидерские качества и навыки — как, кстати, и личный бренд — можно и нужно в себе развивать. Нина Веста

Тренер по речи, коммуникациям и публичным выступлениям — Сергей Ким однажды спросил меня: «Нина, у тебя есть конкуренты?» И я задумалась. Я не считаю коллег конкурентами. У каждого тренера свои фишки, убеждения, принципы работы. Меня отличает то, что я не добиваюсь «сценичности» речи, а работаю через естественную подачу. Для меня важно, чтобы человек оставался собой, а не играл некий образ. Я учу людей звучать понятно, красиво, убедительно. А еще — внимательно и активно слушать, потому что коммуникация — это двусторонний процесс. Но в индивидуальных занятиях я достигла потолка, а хотелось бы расширяться, чтобы моя аудитория увеличивалась. Сейчас моя глобальная цель — открытие центра «Речь», где будут работать тренеры по публичным выступлениям, логопеды, психологи, дефектологи. Почему-то принято считать, что только в детстве исправляется речь, а взрослым это недоступно. Я хочу это опровергнуть. Во взрослом возрасте можно исправлять дефекты, развивать красноречие, даже восстанавливать речь после потери. Я хочу создать пространство, где можно помогать людям, потому что, когда мы меняем речь, жизнь качественно меняется в лучшую сторону. Анна Симонова

Сооснователь студии озеленения LIZZERI natural design — История LIZZERI natural design началась около четырех лет назад. Мы с подругой решили заняться озеленением стабилизированными растениями и начали изучать рынок. Первым делом стали искать поставщиков в Интернете. Писали письма через транслейт европейским поставщикам — в Голландию, Норвегию, Францию, Испанию. Заказывали образцы мха, тестировали, выбирали. Когда определились с поставщиками, поехали в Москву к французским декораторам по стабилизированным растениям, учились у них создавать зеленые стены. Студию открыли в конце 2019. Как раз перед пандемией! Было тяжело и тревожно, потому что рынки замерли, и заказов не было. Все осложнялось тем, что стабилизированное озеленение было почти неизвестно в России, люди только знакомились с этим продуктом. Но тем не менее нам удалось получить большой заказ, который помог продержаться до осени. А осенью 2020 предприниматели оттаяли, рынок ожил, начали поступать заказы, и мы стали набирать обороты. За 3,5 года мы заняли лидирующую позицию в Красноярске в своей нише. Теперь в планах выйти за пределы Красноярского края, а затем и России — на рынки СНГ и ОАЭ. Новые клиенты часто приходят к нам по рекомендациям. За себя может говорить любой, а за лидера говорят его заказчики. Лидерство — это прежде всего репутация.

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