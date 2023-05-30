Жилые комплексы здоровых привычек

Создание сценариев счастливой жизни горожан, — как это возможно? Рассказываем на примере проектов компании АРБАН.

Ресурсное состояние человека напрямую зависит от физического и ментального здоровья. В свою очередь физическое и ментальное здоровье невозможно без здорового образа жизни. Немаловажную роль, по мнению психологов, имеет и эстетика окружающей среды. Таким образом, ресурсная экосистема жилых комплексов — это эстетический визуальный ряд и «спродюсированные» возможности для формирования здоровых привычек. Именно поэтому компания АРБАН, проектируя жилые комплексы, во многом ориентируется на принципы здорового образа жизни. Это касается как самих зданий, так и планирования и благоустройства дворов. Стоявший у истоков органической архитектуры Дэвид Пирсон считал, что архитекторов должна вдохновлять природа. А жизнь в органическом шедевре дает новоселам преимущество, которое люди в обычных домах не получают, — слияние с природой в деловом центре города. Пожалуй, самый яркий пример органической архитектуры в Красноярске — микрорайон SCANDIS OZERO. С помощью рукотворного озера в самом сердце Взлетки есть возможность созерцательного отдыха, выхода и замедления, которые дарит вода. Еще один интересный образчик природной философии в жилом строительстве — высотный микрорайон ЧИЖИ, новый проект от АРБАН. Если в SCANDIS OZERO соединены город и вода, то в ЧИЖАХ — город и поляны. Современные высотки расположились на полянах, уютных и зеленых, округлые формы которых подчеркивают ландшафтный дизайн и геопластика. Органическая архитектура также проявлена в накладных элементах на фасадах из оцилиндрованного бревна — такое решение используется в России впервые. Из грубого тесаного бревна будут собраны перголы входов на общедоступный променад и в подъез­ды, беседки и детские игровые комплексы.

Если говорить об озеленении, то ярким примером здесь являются природные дворы SCANDIS. В smart-комплексе «Бульвар цветов» компания решила выйти за пределы закрытых дворов и создает уникальное зеленое общественное пространство — променад «Бульвар цветов», а также благоустраивает прилегающую территорию, чтобы сделать зеленый активити-парк. А рядом со SCANDIS OZERO АРБАН благоустраивает общественный сквер площадью 12 тыс. кв. м на ул. Молокова. Работы начнутся уже 29 мая 2023, и 75% сквера будет построено в этом году.

Семейные ценности также влияют на наше ментальное здоровье. Именно они заложены в концепцию микрорайона «Барбарис». Для «продюсирования» здоровых привычек всей семьи дворовые пространства здесь особенно насыщены спортивными активностями. Да и во всех дворах АРБАН создается настоящая среда для ЗОЖ. Спортплощадки, зоны для воркаута, скалодромы, велосипедные дорожки и батуты, второй уровень деревянного благоустройства, зеленые поляны и настилы для йоги — все это превращает пространство рядом с домом в фитнес-центр под открытым небом. Недаром в пандемию, когда спортивные клубы закрылись, жители домов АРБАН вышли в собственные дворы и легко восполнили дефицит спортивных активностей. Примером будущего спортивного вау-эффекта можно назвать открытый всесезонный каток на крыше общественного центра «Гнездо» в высотном микрорайоне ЧИЖИ. Такого в Красноярске еще точно не было.

К продюсированию ЗОЖ можно отнести и курс на «здоровый бизнес», принятый АРБАН при «заселении» коммерческой недвижимости. В новые проекты включен стоп-сигнал для «нездорового» бизнеса: пивных и курительных салонов. Зато «здоровому бизнесу»: магазинам с фермерской продукцией и акцентом на правильное питание, фитнес-центрам, танцевальным и йога-студиям — дается приоритет.

Создавая ресурсную экосистему жилых комплексов, АРБАН вносит свой вклад в здоровое настоящее и будущее города. В компании уверены, что со временем этот подход станет нормой и, конечно, одним из золотых эталонов самой ГСК АРБАН.

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