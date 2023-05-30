СМ.СИТИ зовет красноярцев на праздник начала лета

Гуляния пройдут во всех сити-проектах компании. Для гостей приготовлено множество развлечений и активностей.

В первый день лета СМ.СИТИ традиционно готовит праздник для всех жителей и гостей.

В каждом сити-проекте запланирована разноплановая программа. Рассказываем про время празднования в открытых пространствах и предлагаем отметить первый день лета с нами.

сити-район Южный берег, с 12:00 до 13:00, и с 16:00 до 20:00.

Что будет: в самом большом из районов — основная праздничная программа старта сезона.

с 12:00 — Костюмированное карнавальное шествие: приглашаем детей и родителей надеть любимый яркий костюм, и стать частью традиционного шествия, знаменующего начала лета. Местные школы и сады участвуют в колоннах организовано, остальные желающие присоединяются следом, на пути шествия встречают тактильные и интерактивные локации, «дают пять» колонне ростовых кукол и улыбаются многочисленным фотографам.

Старт карнавального шествия с бульвара у Капитанской, 12.

с 16:00 — большой праздник «Выше звезд» на бульваре Экзюпери: уроки скалолазания, мастер-классы по рисованию и игре на барабанах, батуты и гонки, выступления артистов местных школ, и множество других локаций от бизнесов и жителей Южного берега — яркий старт летнего сезона.

Место: Бульвар Экзюпери от Капитанской, 12 до Регатной, 4.

сити-квартал Александровский, с 18:30 до 20:00;

что будет: детский спектакль «Марк и Марта» от «Театра на крыше», представления мимов, площадки от бизнесов сити-квартала

место: бульвар «Онегин», ул. 78 Добровольческой бригады, 26.

сити-квартал Бограда, с 18:30 до 20:30.

что будет: Музыкальные и творческие мастер-классы: рисование, диджеинг и барабаны — дети смогут попробовать себя в любом из направлений.

место: Бульвар у парадной Бограда, 113 и бульвар между Бограда, 111;

сити-район Образцово, с 14:30 до 15:30

что будет: яркая праздничная программа «Сладкий праздник» с музыкой, аниматорами и фотографом.

место: у соседского центра — ул.Апрельская, 1.

Вход на события свободный (в Академгородке, Светлогорском и Параллелях состоятся, но пройдут внутри закрытых дворов), подробная программа дня детства и всего летнего сезона в проектах СМ.СИТИ в удобном telegram bot.

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