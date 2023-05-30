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Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»

Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»
Иллюстрация: Горсовет

Сегодня на внеочередной сессии горсовета было принято решение присвоить звания «Почетный гражданин города Красноярска» Татьяне Казановой и Анатолию Матюшенко.

#НОВОСТИ
Татьяна Казанова — заслуженный педагог Красноярского края с почти 50-летним стажем и директор школы №10, прошлом экс-депутат горсовета.
 
Анатолий Матюшенко — советник гендиректора «Красноярской региональной энергетической компании», экс-депутат горсовета и Законодательного Собрания края.
 
Почетные знаки Татьяна Казанова и Анатолий Матышенко получат позднее, их имена также внесут в книгу и на стенд Почетных граждан в городском Совете.
 
Кроме того, пять красноярцев будут награждены знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степени. Это Ирина Перевалова, директор лицея №7; Николай Захаров, директор «Спортивной школы олимпийского резерва им. В.Г. Путинцева»; Евгений Гарин, начальник военного учебного центра при СФУ; Леонид Сабинин, доцент кафедры физической культуры Института физической культуры, спорта и туризма СФУ; Виктор Доценко, тренер по боксу высшей категории, член правления Красноярской региональной организации «Федерация бокса Красноярского края».
 
Автор: Петр Савельев
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