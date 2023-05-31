Клиника, где точно помогут

Здоровье — самый главный человеческий ресурс, к которому стоит относиться с особым трепетом. Именно здоровье пациентов — одна из ключевых ценностей всей команды сети семейных поликлиник «Сантем»).

Слоган «Сантем» «Здесь точно помогут!» придумали именно пациенты, а не сотрудники. Эта история про искренность, когда совершенно случайно в одном из разговоров в коридорах клиники прозвучало: «В «Сантем» точно помогут». Среди всех трендов на рынке медицинских услуг стоит всегда помнить про главные — качественные медицинские услуги и искреннее желание помогать. «Сантем» — сеть многопрофильных медицинских центров, всего за шесть лет сеть разрослась тремя филиалами в самых густонаселенных районах. За это время наши сотрудники стали частью сотни историй — настоящих, жизненных и невероятно трогательных, которыми с разрешения пациентов можно поделиться.

Семейная медицина

Вячеслав обратился к хирургу с проблемой многочисленных папиллом на коже, ему порекомендовали не просто удалить новообразования, а обратиться к врачу и найти причину их появления на теле. Мужчина записался на прием к семейному врачу, и после прохождения обследований началась непростая и длительная работа с лишним весом. Врач помог Вячеславу полностью изменить образ жизни и добавить полезные привычки. После года наблюдений и соблюдения рекомендаций пациент заметил, как улучшилось качество его жизни. Вместе с папилломами, с которыми Вячеслав изначально обратился в клинику, ушли и многие другие болезни.

Это пример того самого комплексного подхода, когда врач смотрит максимально широко на проблему пациента, и компетентен не только в дерматологии, терапии, но и в эндокринологии, диетологии и других направлениях. Обращение к семейному врачу позволило сэкономить время и начать лечение и изменение образа жизни как можно скорее.

Вся диагностика

Анастасия и ее сын Лев, которому на момент начала истории было всего 1,5 года, наблюдаются в «Сантем» с первых лет открытия клиники. Все началось с УЗИ для малыша, так как при осмотре родители обнаружили у ребенка между ребер небольшую шишечку. Врачи порекомендовали наблюдать, родители так и поступили и проводили обследование ежемесячно. На одном из приемов врач ультразвуковой диагностики заметил некоторые незначительные изменения в новообразовании и порекомендовал как можно скорее обратиться к онкологу. Родители решились на удаление шишечки, которая по факту не вызывала беспокойства у ребенка, не отражалась на его ежедневном самочувствии. После удаления и проведения исследований был подтвержден злокачественный характер новообразования. Долгие переживания, бесконечные обследования и приемы у врачей подтвердили, что после операции ребенок здоров и больше его жизни ничто не угрожает. Благодаря вниманию родителей, своевременной регулярной диагностике и профессионализму врачей операция была проведена вовремя. Беды удалось избежать, а ребенок продолжает расти и вместе со всей семьей вспоминает эту историю как необходимость регулярных обследований всего организма.

Программы наблюдения

Марина, однажды обратившись в «Сантем» с сезонной простудой у ребенка, решила попробовать наблюдение в частной клинике. Чего чаще всего хочется пациентам при обращении в клинику? Конечно, получить качественную медицинскую помощь, но вместе с этим еще и особое внимание, искреннее желание помочь на каждом этапе, начиная со звонка в call-центр. При выборе семейной поликлиники для регулярного наблюдения важна и шаговая доступность. Именно близость к дому стала решающей причиной приобрести программу наблюдения ребенка до года. Марина поделилась, что ее очень тронуло при каждом обращении внимание управляющей, которая всегда индивидуально подбирала время приема, оформляла вызов на дом при необходимости и всегда была на связи, если появлялись срочные вопросы. В скором времени пациентами «Сантем» по программе «Семейный депозит» стала уже вся семья Марины. Наблюдение у семейного доктора всей семьи дает возможность собрать полную историю болезни, знать все тонкости и максимально быстро поставить диагноз и обозначить тактику лечения, если нужно.

Эти и многие другие истории говорят о том, как же это важно — быть не просто внимательными, а человечными и неравнодушными на каждом этапе. Вся команда сети поликлиник «Сантем» — настоящие профессионалы своего дела, которые объединены общей целью — помогать людям, заботиться о здоровье и делать жизнь пациентов лучше. Это главная миссия, которую уже точно знают тысячи пациентов, выбирая «Сантем» — клинику, где точно помогут!

Красноярск

Ярыгинская набережная, 29

Чернышевского, 120

Ладо Кецховели, 20

+7 (391) 280 3303