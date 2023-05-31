Елена Лебедева: Бухгалтерия — не место для самодеятельности

Еще несколько лет назад предприниматели могли вести свою бухгалтерию самостоятельно, но сейчас законодательство в этой области настолько усложнилось, что без помощи профессионалов уже не обойтись.

Как подстраховаться от проблем с налоговой (и не только), рассказывает Елена Лебедева, директор бухгалтерского агентства «Оптимальный вариант»:

Помните присказку: «Каждый суслик — агроном»? Многие же уверены, что точно разбираются в рекламе, политике и т. д. То же зачастую происходит и с бухгалтерией, как бы странно это ни звучало. Результат — самостоятельное ведение отчетности: сервисов для этого сейчас предостаточно. Вот только законодательство в этой сфере меняется с такой скоростью, что всех нюансов можно и не учесть.

К примеру, когда в 2021 отменили ЕНВД, одна розничная компания из Красноярска решила перейти на патентную систему налогообложения и, чтобы схитрить, завела все свои 16 касс на одну торговую точку. Результат не заставил себя ждать в буквальном смысле: лимит по патенту они выбрали за четыре месяца. А потом к ним пришли фискалы и насчитали 25 млн дополнительных начислений. Сумма оказалась фатальной, и дело закончилось банкротством и компании, и ее владельца как физлица.

В этом году стало еще интереснее. Все налоги теперь аккумулируются на одном счете. Казалось бы, удобно. Но, как говорится, есть нюансы. Один из наших клиентов долго не мог понять, почему ФНС арестовала его счета: налоги-то он платит исправно. Когда стали разбираться, оказалось, что платить-то он платит, но лишь как бизнесмен. А в статусе физлица на нем висит долг по транспортному налогу. И теперь он гасится из платежей компании, у которой, в свою очередь, сформировалась задолженность перед налоговой. Вот ее счет и заблокировали, а это крайне неприятное событие, справиться с которым можно только одним путем — заплатив. Но где взять деньги? Ладно если на имущество не наложили ограничения: можно что-нибудь продать. А если в дело вступили приставы? Тут ни один банк тебе не поможет (они просто не кредитуют «арестантов»), и придется бегать по друзьям, собирая нужную сумму, а тут никаких гарантий, да и процесс может затянуться.

И заметьте, отмена ЕНВД и введение единого налогового счета — очень яркие изменения фискального законодательства, которые сложно пропустить. Но и тут полно простора, чтобы запутаться. А в небольших, малозаметных неквалифицированному глазу изменениях можно просто утонуть. Да, еще лет пять назад, когда платежи были разбросаны по различным структурам, которые далеко не все пылали страстью карать за огрехи, можно было позволить себе некие вольности в бухучете. Но сейчас все ушло под налоговую, а она не расположена к снисхождению.

Не впечатляет фискалов и довольно слабая финансовая грамотность многих предпринимателей, из-за которой в их делах порой творится жуткая путаница. К примеру, они очень любят за счет своих компаний ездить в отпуск, делать зубы, покупать личные авто и т. д. Все это они потом включат в отчеты как расходы бизнеса. ФНС же такое не пропускает и заворачивает документы. А просрочка в сдаче отчета грозит немалыми штрафами.

Так что зачастую бухгалтеру приходится не просто вести учет финансовых и иных активов предприятия, а прямо наводить в нем порядок. И штатным специалистом здесь не обойтись, ему хватает операционных задач. И не дай бог в такой ситуации возникнет острый вопрос — о быстром его решении можно забыть. Другое дело, если вместе со штатным бухгалтером предприятие пользуется соответствующими услугами на аутсорсинге. Здесь как раз можно рассчитывать на быструю реакцию и эффективное взаимодействие (если, конечно, сотрудничать с компетентными профессионалами). Да и выйдет это дешевле, чем привлекать еще одного человека в штат.

В общем, не хотите проблем со стороны бухгалтерии — заканчивайте самодеятельность. Занимайтесь своим бизнесом, а учеты и отчеты оставьте профессионалам. Это избавит от массы причин для головной боли, коих в жизни предпринимателя и без того великое множество.

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