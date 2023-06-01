Готовимся к лету: открыть второе дыхание кожи

О самых актуальных процедурах «Деловому кварталу» рассказала Анастасия Большакова, управляющий клиникой эстетической медицины Le FORM.

В топе процедур, эффективных в подготовке кожи к встрече с морем, лидирующую позицию занимает биоревитализация. Витамин С, аминокислоты и пептиды улучшают качество текстуры кожи, обеспечивают увлажнение и питание, способствуют омоложению. В летний период биоревитализация помогает смягчить и сделать безопаснее взаимодействие кожи лица с повышенной инсоляцией — большим количеством активного солнца.

Лето — сезон белых футболок и маек, и сделать этот период комфортным поможет ботулинотерапия. Эта процедура результативна не только для работы с мимическими морщинами: она зарекомендовала себя как эффективное средство лечения гипергидроза. Ботулинотерапия помогает людям, которым свойственна повышенная потливость, не испытывать дискомфорт даже в самые жаркие часы.

Пилинг тоже уже зарекомендовал себя как всесезонная процедура. Специалисты Le FORM объясняют: легкое поверхностное взаимодействие с кислотами не навредит коже, даже если его запланировать на солнечный день. Такие процедуры улучшают качество кожи, устраняют пигментацию и сосудистые патологии, сокращают расширенные поры.

В список базовых процедур, рекомендуемых в любой сезон года, входит и чистка лица. Она дает возможность избавиться от комедонов и черных точек, а также сделать тон лица более однородным. Этой процедуры могут не бояться и пациенты с чувствительной или проблемной кожей: для таких случаев предназначена атравматичная чистка.

Коллагеностимуляция — процедура нового поколения. Она активизирует выработку организмом собственного коллагена и эластина: эти белки отвечают за упругость кожи. Коллагеностимуляция работает не только на омоложение — процедура придает коже тонус и сияние на долгое время, делает черты лица более четкими и выразительными. Процедура проводится раз в год.

Контурная пластика — must have на все времена, уверены в клинике. Эта процедура разглаживает заломы, делает черты более выразительными и позволяет выстроить структуру лица. Такой эффект достигается благодаря мультифункциональности контурной пластики как процедуры: например, она позволяет как восполнить объем в определенных участках лица, так и скорректировать его очертания.

Не утратить полученный результат и сохранить качество кожи поможет домашний поддерживающий уход. Здесь важно учитывать конкретные потребности и индивидуальные параметры — разобраться помогут специалисты Le FORM.

Клиника эстетической медицины Le FORM дает возможность подобрать персональный комплекс процедур: врачи работают в нескольких направлениях. Хирургия, инъек­ционная и аппаратная косметология, рефлексотерапия и дерматология помогают совершенствовать внешнее и внутреннее состояние пациентов клиники. Результат можно увидеть, ощутить и потрогать — и не только в летний сезон!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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