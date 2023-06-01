Пациентов хватит на всех, — о чем говорили медики на дискуссионном клубе ДК

Частная медицина переживает серьезные вызовы. Но представители отрасли делились планами по развитию, а одной из главных проблем называли ухудшение физического и ментального здоровья населения.

Начиная с 2020, частная медицина переживает серьезные вызовы — пандемия, режим ограничений, сложная логистика поставок, кадровый голод. Однако представители частных клиник Красноярска прежде всего делились планами по развитию, а одной из главных проблем называли ухудшение физического и ментального здоровья населения. Люди стали много болеть!

Модератор

Юлия Чанчикова

главный редактор издания

«Деловой квартал — Красноярск»

Эксперты

дискуссионного клуба «Частная медицина: вызовы новой реальности»

Ирина Верещагина директор клиники косметологии и гинекологии Face & Body

директор клиники косметологии и гинекологии Face & Body Кристина Вишневская директор по развитию центра стоматологии «Галерея улыбок»

директор по развитию центра стоматологии «Галерея улыбок» Татьяна Жукова директор «Клиники в Северном»

директор «Клиники в Северном» Александр Ермолаев директор клиники VEKA

директор клиники VEKA Мария Катаева директор семейной клиники «Арника»

директор семейной клиники «Арника» Савад Махмудова главный врач клиники восстановительной терапии «Бионика»

главный врач клиники восстановительной терапии «Бионика» Наталья Олюнина руководитель Клиники лазерной микрохирургии глаза

руководитель Клиники лазерной микрохирургии глаза Михаил Смирнов директор сети медцентров TERVE

директор сети медцентров TERVE Ирина Стрелкова директор сети премиальных стоматологических клиник Mira

директор сети премиальных стоматологических клиник Mira Светлана Сыромятникова директор медцентра «Три сердца», клиники «Новая жизнь»

директор медцентра «Три сердца», клиники «Новая жизнь» Анна Шкода заместитель директора медицинского объединения «Сантем»

ОМС: между Сциллой и Харибдой

Далеко не все частные клиники идут в партнерство с государством в рамках ОМС. Как говорится, это палка о двух концах, и чтобы предоставить высокое качество и не потерять рентабельность, приходится лавировать и быть максимально гибким и адаптивным. Тем не менее многие игроки рынка считают взаимодействие с ОМС тем направлением, которое будет развиваться в ближайшие годы. Также участники дискуссии делились опытом минимизации последствий ограничений и поиском альтернативных возможностей.

Наталья Олюнина:

— В обязательном страховании правила игры задает система и люди, которые выбирают ОМС. Частным клиникам влиять на что-либо здесь достаточно сложно. Надо предлагать более высокую ступень своей услуги — переходить на уровень выше. Получать различные виды лицензий и заходить на повышенный коэффициент оплаты услуг в программе ОМС. Среди пациентов это направление — лечение в частной клинике по ОМС, очень востребовано. Особенно сейчас, когда экономическая ситуация не стабильна.

К сожалению, государство не очень охотно идет на выделение объемов, которые мы готовы взять. Выделенные же исчерпывают себя буквально в течение двух…трех месяцев. Поэтому я вижу дальнейшее развитие частной медицины в том, чтобы предоставлять услугу, конкурентную государственным медицинским учреждениям, в плане применения новых технологий и современного оборудования, желаемый сервис, необходимое качество медицинского обслуживания, уровень специалистов, которые есть в частных медицинских структурах.

Что касается особенностей работы в новой реальности, то мы полностью адаптировались к предлагаемым условиям. Во-первых, благодаря надежным партнерам, многие из которых с нами уже 18 лет. Во-вторых, понизив маржинальность, но увеличив объемы. Несмотря на разные ситуации, клиника ни на минуту не останавливала работу. Выросшая закупочная стоимость расходных материалов не сказалась на качестве — не стали уходить в более дешевый сегмент. Кадровые вопросы решали, приглашая врачей из других регионов. Сейчас у нас идет реконструкция с расширением площадей, прибавим порядка 1 тыс. кв. м. Это позволит справиться с очередями — сейчас запись идет на месяц вперед. Разумеется, наша задача — чтобы пациенты получали услугу вовремя.

Михаил Смирнов:

— По ОМС работаем с 2012. Уже к 2016 пришло понимание: совмещение ОМС и платного сегмента дает серьезные потоки, на которых можно работать, зарабатывать, оттачивать медицинское мастерство. Поэтому считаем, что стратегия была верной.

Есть определенные сложности. Так, одни услуги приносят прибыль, другие — убыточные. Со временем сложилась своеобразная стратегия работы с ОМС: выбор в пользу комбинированных направлений. В первую очередь это реабилитация. Изначально мы заходили с кардио­логической. Затем, увидев дефицит, запустили травматологическую. Дальше добавилась постковидная и неврологическая. Сегодня мы один из крупнейших дневных стационаров, причем как из негосударственных, так и государственных, — и площади, и сотрудники, и объемы ОМС. В 2020 организовали на своей базе центр амбулаторной онкологической помощи.

Если говорить о дальнейшей стратегии развития, то у нас нет прописанных планов по экспансии. Наше расширение, открытие филиалов в других городах страны во многом связано с переездами сотрудников. Уезжают, например, несколько врачей в Санкт-Петербург. Понимаю, что жалко их терять. В итоге под эту команду открыли небольшой центр. У них получается, они его развивают. Такая же история с филиалом в Калининграде. Сейчас у нас есть команда, которая планирует переезд в Москву. Думаем, может открыть TERVE в столице?

Превентивная медицина, премиальный сегмент и коллаборация

Частная медицина Красноярска сегодня представлена в самых разных направлениях, в том числе это превентивная стратегия. До недавнего времени такие клиники в основном были в Москве и Санкт-Петербурге. Также игроки рынка нацелены на расширение, открытие новых филиалов с акцентом на «премиальный сегмент». Среди новых направлений — интересные коллаборации. Например, косметология и гинекология.

Светлана Сыромятникова:

— Клинику «Новая жизнь» мы открыли в феврале этого года. Однако к оздоровительному комплексу я шла много лет. Работая с пациентами по вопросам бесплодия, медленно, но верно переходила в превентивную медицину. Для того чтобы произошло чудо, родился ребенок, нужны здоровые мужчина и женщина. Просто работать с малым тазом неправильно, неинтересно, бесперспективно. Часто люди, приходя к нам в «Три сердца» на прием, хотят просто какие-то волшебные таблеточки. Желательно одну и недорогую. Но, к счастью, немало тех, кто хочет привести себя в порядок и понимает: предстоит серьезная работа. Вот тогда появилась идея создания оздоровительного комплекса, куда бы люди приходили, где бы жили, погружались с утра до вечера, и я бы индивидуально с ними занималась. Это не потоковая работа. Ведь над собой нужно работать по всем направлениям — физически, психически, духовно.

Долго искала место под клинику. Восстановление здоровья никак не складывалось в моей голове с мегаполисом. Не хотелось открываться в центре города и в то же время строиться далеко — никто не поедет за 200 км. Поэтому я нашла место на Плодово-Ягодной станции. Там асфальт до клиники, но это уже территория соснового бора, в 20 метрах озеро. На первом этаже мы распределили медицину, а на втором и третьем сделали оздоровительный комплекс с проживанием.

Уверена, что это направление будет развиваться.

Мир меняется, и даже молодежь сейчас выбирает ЗОЖ, хочет заниматься правильным питанием, физической нагрузкой, осознанным приемом Б‑АДов. Цель создания клиники «Новая жизнь» — переформатировать сознание и дать шанс нашим детям, нашим внукам быть здоровыми.

Ирина Стрелкова:

— Наверное, если бы я начала строить новую клинику после февраля 2022, она не была бы такой роскошной. Но мы уже успели «вложиться в стены». Появились водопады, вертикальное озеленение стен и другие интерьерные вау-эффекты. Таким образом, на запуске новая реальность не отразилась. Совершенно иначе дело обстоит с комплектующими для медоборудования, материалами, медикаментами. У нас 99,9% всего — импортное. Даже вата. Но мы смогли вырулить из этой ситуации благодаря интуиции. В новой клинике сделали гигантский склад, и мне захотелось его полностью заполнить. У мужа были другие планы, но я ему сказала: «Давай купим миллион имплантов», — и он согласился. Благодаря этому, я считаю, мы очень достойно вышли из ситуации. Всегда было чем работать, и цены мы резко не поднимали — за год повысили всего на 10%. Конечно, подорожало все очень сильно, и мы отказались от части доходов. Но не уронили планку материалов, не перешли на что-то худшее, на категорию C, D, на российские импланты, китайские или еще какие-то. Брекеты тоже как ставили американские, так и ставим. Это к вопросу о том, почему мы стали называться «премиальной клиникой».

Ирина Верещагина:

— Почему мы совместили гинекологию и косметологию в одной клинике? Потому, что эти проблемы всегда связаны друг с другом. У нас не может быть все в порядке с лицом, если сбоит гормональная система, есть проблемы на «нижнем этаже». И поэтому часто косметологи отправляют пациенток на обследование и решают проблемы через гинекологов и эндокринологов. Соглашусь с коллегами: сознание людей меняется, появляется понимание, что если ты хорошо, ухоженно выглядишь, если ты в себя инвестируешь, то будешь востребован.

Без сложностей не обошлось. Мы переехали в пандемию, делали ремонт, и это было тяжелое время. Но у нас очень хороший коллектив, он сформирован давно, никто из клиентов от нас не ушел, приходят новые люди. «Сарафан» по-прежнему работает. Вопрос с инстаграм-продажами и привлечением первички, само собой, сейчас реализуется через другие каналы. Актуальна тема санкций — большая часть препаратов, с которыми мы работаем, — зарубежные. Какая-то их часть ушла, сейчас мы пробуем российские, корейские. Пробуем, грубо говоря, на себе. Для того чтобы допускать что-то новое до людей, надо быть уверенным на 100%. Пока находимся в процессе.

Что касается оборудования, то мы не пришли к проблемной точке — оно еще новое. Но понимаем, что амортизация неизбежна. Не так давно рассматривали вопрос о приобретении нового аппарата, там на каждую процедуру определенный расходник. Мы не стали его брать только потому, что неизвестно, что будет дальше.

При этом чек не подняли, поскольку были запасы, все скачки доллара пережили на одной цене.

Медицина — это люди

Тема развития, запуска новых проектов в частной медицине напрямую сопряжена с решением кадрового вопроса. Кадры решают все! В медицине эта максима верна на 200%.

Александр Ермолаев:

— До открытия клиники я провел 123 собеседования врачей. В итоге мы приняли на работу 17 человек, сейчас в клинике работают 23 врача, 3 медсестры, 6 администраторов. Кадровый голод в отрасли колоссальный. Очень трудно найти узкого специалиста. Например, детского эндокринолога или невролога. Поэтому каждый найденный профессионал на вес золота, и мы стараемся предоставить персоналу дополнительные бонусы сотрудничества с нашей компанией, действует программа лояльности. Например, это возможность заниматься в фитнес-центре, корпоративная скидка на продукцию в магазинах поселка.

Продолжая разговор о вызовах новой реальности, отмечу, что «Клиника VEKA» открылась в июле 2022. В феврале мы как раз провели оплату оборудования и затем прошли сложный квест, связанный с его доставкой в условиях ограничений. Например, поставки некоторого оборудования, заказанного в прошлом году, ожидаем только сейчас. Тем не менее все эти сложности преодолимые. Открыли и детское, и взрослое отделение, и лабораторно-диагностическое.

Когда мы заходили, одна из идей была стать основной клиникой Удачного, хотя мы понимали, что у многих есть в списке телефонов номера главврачей краевых больниц. Практика работы в клинике показала, что к нам приезжают со всего города. Если нужен определенный специалист, врач, которому доверяешь, его территориальное расположение вообще не имеет значения.

Ждем рождения четверых детей, которые были запланированы уже в процессе работы, мамочки наблюдаются в нашей клинике. Новорожденных ожидаем в нашем детском отделении. Это идеальный вариант семейной медицины в действии.

Анна Шкода:

— Клиника «Сантем» — флагман семейной медицины Красноярска. Мы развивали это направление еще до открытия клиники совместно с Минздравом края. Сейчас к одному доктору — семейному врачу — может зайти вся семья, мама с ребенком, бабушка с дедушкой. Таким образом, наш специалист работает с семейным анамнезом.

При этом надо понимать, что специализации «семейный врач» в медакадемиях нет. Поэтому перед нашей клиникой стоит не только задача не только найти нужного специалиста, но и выучить его на семейного врача. У нас две лицензии — образовательная и медицинская, то есть своих специалистов мы готовим сами. В наше время такой подход становится трендом. Сейчас семейные врачи являются базой «Сантема», а дальше мы уже разрастаемся в узких специалистов. Медсестер мы тоже обучаем сами, потому что понимаем: тот продукт, который мы предлагаем нашему пациенту, должен во всем быть многопрофильным. То есть медсестра должна быть не просто медсестрой процедурного кабинета, она должна уметь все.

Обучить сотрудника важно, но и этого мало. Нужно его удержать. У нас для этого придумана целая стратегия — корпоративная программа «Забота». Она включает в себя множество направлений, например финансовую поддержку в различных ситуациях. Это может быть рождение ребенка.

«Сантем» активно развивается, в том числе это работа с ОМС. В частно-государственном партнерстве для нас ключевое слово — партнерство. Если мы хотим что-то скорректировать, то идем с прописанным предложением, разговариваем, договариваемся. Речь не о связях, а о понимании. Были прецеденты, когда мы добивались для своих пациентов даже того, что не прописано в ОМС. Например, в прошлом году добились контрастирующего вещества для нашей маленькой пациентки, потому что стоимость более 15 тыс. для мамы была неподъемна. То есть процедуру им разрешили, а вещество нет. Вроде бы маленькая победа, но для нас ценная, потому что пациентам важно понимать, что у нас им обязательно помогут. У нас нет разделения — пациент по ОМС, на платной основе, ВИП или не ВИП. Нам главное, что пациент пришел, и у него запрос на здоровье. Нужно экстренно — поможем экстренно. Нужно в Новый год — пожалуйста, в Новый год. Частная медицина — это не просто бизнес. Это скорее миссия.

Авторский подход и стратегия замкнутого цикла

Развитие может идти как вовне, так и вглубь, если речь идет о повышении качества, особом, индивидуальном подходе, о внедрении новых технологий, не имеющих аналогов в городе.

Кристина Вишневская:

— В момент нестабильности мы заняли политику сокращения маржинальности. За счет этого не только удержали пациентов, но и привлекли новых. При этом мы не хотим потока немотивированных клиентов. В связи с чем тема позиционирования клиники как никогда актуальна. В нашем случае это авторский формат. Мы изначально работали именно в данном сегменте и сейчас лишь углубляемся в эту историю. Концентрируемся на качестве, на том, чтобы предоставлять у себя в клинике уникальные услуги.

В этом году дозрели до того, чтобы выращивать своих специалистов, параллельно запустив программу удержания сотрудников за счет лояльности работодателя. И это не только финансовая мотивация. Перекупка сотрудников с помощью «самой высокой ставки в городе» — точно не наш вариант. Вкладываясь в обучение, поддержку, можно добиться кадровой стабильности, и мы гордимся тем, что справились с текучкой.

Если говорить об оснащенности оборудованием, то это проблема, которую мы прогнозируем. Работаем со стоматологическим оборудованием премиум-класса. Уже сейчас столкнулись с тем, что поставщики готовы привезти любое новое оборудование, но заводы-производители отказывают в поставке комплектующих в Россию — они в этом просто не заинтересованы. Естественно, при планировании новой клиники или расширении мы этот момент будем учитывать.

Вместе с тем подчеркну, что большинство поставщиков-партнеров ведут себя корректно и на текущий момент уже решили все свои проблемы с логистикой. О каких-то изменениях предупреждают заранее. Настроены на долгосрочное сотрудничество.

В целом отмечу, что все мы стали высокоадаптивными. Пережитые кризисы, а их было немало, приучили к гибкости в партнерстве. В результате мы не снизили качество услуг. У людей, имевших определенный уровень требований, осознанное отношение к вопросам своего стоматологического здоровья, есть возможность решать все эти вопросы на прежнем уровне.

Савад Махмудова:

— В сложный период мы привлекали эксперта по стратегии развития, чтобы понять, в каком направлении дальше двигаться. Сейчас мы, конечно, все зависим от политической ситуации в стране. Тем не менее для себя мы наметили пути развития. В первую очередь это фокус на создание замкнутого цикла пациентов. Для нас это самое интересное и наименее затратное по продвижению направление. Мы хотим целиком замкнуть женский спектр здоровья: ЭКО, гинекология, оперативная гинекология. Сейчас задумываемся о создании частного родильного дома, чтобы полностью завершить этот круг. Также мы задумались и уже делаем шаги в развитии отдельного хирургического блока, так как это интересно и маржинально.

Активно пытаемся вкладывать в своих сотрудников, в их развитие, потому что, как неоднократно было сказано, все мы живем в ситуации кадрового дефицита. Стараемся закрывать его, в том числе работая с другими городами. Например, к нам приезжают специалисты из Москвы и обучают наших сотрудников. В ближайшем времени московский хирург проведет у нас операцию. Причем он сам проявил желание приехать и прооперировать пациента клиники.

Мы тоже задумались о направлении превентивной медицины, потому что люди стали более осознанно относиться к себе и своему здоровью, произошел серьезный пересмотр ценностей.

Мы хотим, чтобы пациент получил то, зачем он пришел. Это наша основная идея: помочь каждому, кто обратился к нам за помощью.

Эмоциональный эффект и сила сообщества

Удерживать качество или пробовать новое? Для многих частных клиник эта фраза звучит без «или». Закрепление набранной высоты и развитие, запуск направлений, которые, возможно, первоначально могут казаться спорными. Но частный бизнес более мобилен и может себе позволить проверку гипотез.

Татьяна Жукова:

— Самый главный фокус, который никогда не теряется в «Клинике в Северном», — это оказание качественных многопрофильных медицинских услуг. И чем выше специализация наших врачей, тем лучше для пациентов. Последние 2 года мне нужно было эмоционально вытянуть и пациентов, и врачей. Взяла на себя миссию отвечать за эмоции. И учредителям предложила направление трансплантации волос. Совсем новое. В тот момент это было очень странно, потому что все думали совсем о другом, явно не об эстетике. Но мы пошли на этот шаг. Предложили нашему врачу качественное обучение. Оборудование находили и доставляли из разных стран. Подушки для трансплантации, например, оказались только в США. Что-то везли из Турции, обходными путями. Сейчас направлению полгода. Знаете, когда врачи помимо основной работы вовлечены еще во что-то новое, это дает дополнительный положительный эмоциональный эффект. Направление набирает обороты, пациенты довольны. В 2022 учредители приняли решение открыть около 20 клиник по России. Мы сталкиваемся, конечно, с повышением цен, оттягиванием периода окупаемости. Нам волнительно, но мы развиваемся и идем вперед. Уже открыли клиники в Новосибирске, Уфе, Воронеже, и будет еще одна в Красноярске, в Октябрьском районе.

Мария Катаева:

— Я иду в глубину, в качество, пытаюсь докопаться до сути. Потому что наши проблемы — бесплодие, невынашивание, сопровождение беременности, здоровье женщины, здоровье мужчины. Беременностей очень мало. Сказываются и демографический провал, и общий стресс, неизвестность, ожидание худшего, финансовые проблемы. Решение о росте семьи откладывается. Пары как будто поставили рождение детей на паузу.

Еще одна проблема — невынашивание беременности. И об этом почему-то мало говорят. И здоровьем девочек, молодежи занимаются мало. Не секрет, что у нас половая жизнь начинается рано, и беременность наступает тоже рано. Приходит молодая женщина, а у нее уже третий аборт. К сожалению, в школах половым воспитанием не занимаются, эта тема табуируется, замалчивается. Мы же сталкиваемся с негативными последствиями — с бесплодием или замершей беременностью в 20 лет. Шесть ЭКО — и все шесть неудачные. Это проблема, которую надо решать на государственном уровне. Всерьез заниматься здоровьем молодого поколения. Пока же у нас при общем снижении количества беременностей растет число сложных, в высокой степени риска.

Отдельная тема — психосоматика. Сегодня к неврологам приходят не с больными спинами, а с паническими атаками. Ментальное здоровье требует особого внимания.

Увы, больных людей все больше. Поэтому нам не нужно конкурировать, пациентов хватит на всех. А вот сотрудничать необходимо. Я вижу большие перспективы в партнерских коллаборациях между частными клиниками. Сегодня много говорили о развитии. Один из его инструментов — сообщество.

Всем нам выгоден результат, а это довольный, здоровый пациент.