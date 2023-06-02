Елена Кангун: «Мы возвращаем молодость»

В 2023 клиника эстетической медицины «Триумф» отмечает яркое 20-летие.

Запрос на эстетику лица и тела и продление «вечной молодости» в обществе сформировался давно. Тренд на лучшую версию себя позволяет повысить качество жизни, уверена Елена Кангун, основатель, генеральный директор клиники «Триумф» и салона красоты Dessange в Красноярске, врач-дерматокосметолог. В этом году ее проекты отмечают 20-летие.

Как трансформировался бизнес за эти годы и можно ли совершить обратный отсчет времени по отношению к своей внешности благодаря новым технологиям и профессионализму специалистов, доктор и предприниматель рассказала «ДК».

— В этом здании с высокими сводами в центре Красноярска на К. Маркса, 14 мы обосновались с 2003, — поделилась Елена Кангун. — Отделка помещения была выполнена шикарная, много мрамора. Сначала открыла премиальную аптеку с уникальным набором продуктов для красоты и здоровья. Под проект оснастили фитнес-студию. Так продолжалось до 2010. Затем было принято решение провести ребрендинг с акцентом на новых направлениях: бизнес с одной аптекой не маржинален. А новыми направлениями были выбраны передовая эстетическая косметология, моделирование фигуры и ­an­­tiage-медицина. Основой были безопасность, результативность, индивидуальность, отсутствие реабилитационного периода и комфортность процедур. Поэтому мы оснастили клинику аппаратами ведущих на мировом рынке брендов. Стратегия доказала свою эффективность, поскольку услуги клиники стали высоко востребованы на рынке индустрии красоты и здоровья края.

Тогда в штате было 7 докторов и косметологов. Фитнес-студия превратилась в удобные врачебные кабинеты. Шло развитие клиники и салона красоты по франшизе Dessange, что позволяло клиентам выходить от нас обновленными буквально «с головы до ног».

— Многие новинки эстетической косметологии и медицины впервые в нашем городе появлялись именно в «Триумфе», — говорит Елена. — И до сегодняшнего дня такие уникальные аппараты, как ENDOSPHERES THERAPY®, Fraxel, Endymed, Thermage, ­Zeltiq и Soprano, представлены именно у нас в Красноярске в единственном экземпляре.

Так, в клинике отвечают на главные запросы взыскательных клиентов по апгрейту внешности — без боли и длительного периода реабилитации, как это происходит после пластической хирургии.

— Мы сохраняем индивидуальность и молодость клиентов благодаря антивозрастным технологиям, — говорит визионер. Внедрение новых методик позволяет лидировать на рынке и создавать особую ауру клиники как альтернативы пластике. Сейчас аппаратный парк включает около 40 машин.

— Мы закрываем все потребности клиентов по части омоложения, включая лазерные технологии и ультразвук. Есть доказанные результаты, когда клиенту достаточно 2…3 процедур, например на уникальном аппарате Fraxel по удалению пигментации или шрамов. Эти «умные» машины не могут навредить и легко управляемы, — считает предприниматель.

Для качественной работы косметологов в этом году приобретен аппарат FotoFinder — диагностическая машина с искусственным интеллектом, позволяющая выявить на ранних стадиях с точностью до 90…98% недоброкачественные образования кожи и принимать дальнейшие решения.

— Это, на мой взгляд, возможность снизить риск меланомы и других новообразований кожи и еще более внимательно и детально подходить к здоровью нашего пациента. В нашем холдинге красоты и здоровья сформирован высокопрофессиональный штат медиков: дерматокосметологи и ­адъюнкт-доктора (терапевты, хирурги, гинекологи, эндокринологи, маммологи, нутрициологи). А новые идеи для вдохновения черпаю во время участия в отраслевых конгрессах в России и за рубежом. Я горжусь, что привнесла новую эстетику и культуру косметологических преобразований в Красноярске, — говорит Елена.

Самые сенсационные методы впервые появляются в городе, а качеству и доступности услуг по меркам индустрии удивляются даже искушенные столичные гости.