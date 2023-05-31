Цифровые технологии помогут сохранить книжные раритеты в библиотеках Норильска

В Норильской библиотечной системе внедрили IoT-решения «Цельсиум» для круглосуточного мониторинга микроклимата. Это сделала компания МТС.

Установка умных датчиков позволит сохранить около 10 тысяч книг, включая редкие и ценные экземпляры, которые находятся в библиотеках города. Среди них, например, старопечатные издания «Древняя история о Египтянах, Карфогенянах об Ассирианах, о Вавилонянах, о Мидянах, персах, о Македонянах и о греках» Шарля Роллена, изданное в 1751 году, анонимный роман «Нещастный Никонор или Приключения жизни Российского дворянина» 1775 год издания и трактат «О воспитании детей» философа Джона Локка 1788 года издания.

В наших фондах есть уникальные книги, настоящие раритеты. Например, «Древняя история…» Шарля Роллена в переводе Василия Тредиаковского – первый российский перевод этой книги с французского. Замечателен и сам труд, и судьба Роллена – классика французской историографии, который стал известен благодаря своему таланту, будучи сыном простого кожевенника. А «История» отличается легкостью слога и занимательностью изложения. Таких изданий, которые относятся к книжным памятникам, в нашей библиотеке 17. И, конечно, раритеты хранятся в особых условиях – например, им нужна постоянная циркуляция воздуха и стабильный режим температуры и влажности. Но и другие книги также требуют бережного отношения. Теперь соблюдать все необходимые микроклиматические параметры будет проще благодаря цифровым сервисам МТС», – пояснила Татьяна Кочеткова, директор Норильской библиотечной системы.

В помещении книгохранилища в круглосуточном режиме контролируют температуру, влажность и качество воздуха, а показания с датчиков в режиме реального времени по сети интернета вещей NB-IoT поступают в облачное хранилище МТС. В случае отклонения температуры или влажности от заданных параметров система оповещает ответственных сотрудников через SMS-сообщение. Датчики «Цельсиум» уже установлены в Публичной библиотеке Норильска, в дальнейшем инновационную технологию планируется расширить, включив в нее другие объекты Норильской библиотечной системы.