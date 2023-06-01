Красноярский край удержался в топ-10 по уровню благосостояния семей с детьми

По данным опубликованной статистики, Красноярский край замкнул десятку регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей, в которых один либо два ребенка.

Красноярский край вошел в топ-10 регионов, где уровень благосостояния семей с детьми выше остальных по стране. Он стал единственной территорией СФО, занявшей позицию в десятке лидеров.

По данным РИА Рейтинг, Красноярский край оказался на десятой строчке. Показатели, на которые ориентировались при составлении рейтинга — потенциально возможные остатки денежных средств семей с двумя детьми или одним ребенком после оплаты минимальных расходов. Статистики учитывали сведения за полный 2022.

Для красноярских семей с двумя детьми потенциальный остаток финансов в месяц составил 54 331 рублей.

В случае с семьями, в которых на 2022 один ребенок, эта сумма увеличилась до 70 698 рублей.

В тройку лидеров вошли такие регионы:

Ямало-Ненецкий автономный округ — 118 310 (семьи с двумя детьми) и 135 249 (семьи с одним ребенком) рублей;

Москва — 89 626 и 102 939 рублей соответственно;

Сахалинская область — 78 624 и 95 909 соответственно.

Уточняется, что речь идет о семьях, в которых оба родителя имеют работу и среднюю по стране заработную плату.

Читайте также:

В поисках надежных опор: каким был форум «108+ родителей» в 2023

Рассказываем и показываем, для чего красноярские предприниматели, вкладывающие не только в бизнес, но и в детей, собрались в этом году.

Олеся Волкова про травмы родительства и достаточно хороших родителей

«Стремясь быть идеальными родителями мы не только повышаем уровень собственного невротического напряжения, но и задаем своим детям невротические стандарты соответствия «несбыточно-идеальному».

Как улучшить жилищные условия с помощью госпрограмм: советы экспертов

Ипотечные программы с господдержкой дают возможность обзавестись жильем на комфортных условиях. Как получить сельскую, семейную, льготную или ИТ-ипотеку - читайте в нашем обзоре.