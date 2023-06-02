Управление стрессом: инструменты для предпринимателей и топов

Каждый день принимать непростые решения, взвешивать риски, взаимодействовать с командой и клиентами. Как управленцу выдержать нагрузку, справиться со стрессом, оставаясь здоровым и эффективным?

Об этом рассказывает Ольга Долганина, клинический психолог, кпт-терапевт, мст-терапевт, руководитель центра и клиники доказательной психотерапии «Высота».

Образ жизни руководителя и предпринимателя связан со стрессом, и чем больше ответственности, тем напряжение выше. Как стресс влияет на здоровье?

— Стресс — это реакция организма на внешний раздражитель. Например, жизнь наших предков напрямую зависела от умения мгновенно собраться в рискованной ситуации: при нападении хищника или врага, перед угрозой голода или болезни. В такие моменты организм мобилизует все силы, чтобы справиться с опасностью, а когда она минует — успокоиться. Страх помогал выжить. А состояние тревоги и стресса было не эмоциональной разболтанностью, а необходимым условием выживания. В эволюционной гонке выживал осторожный, напряженный, тот, кто мог максимально точно предсказать возможные негативные последствия. Веселых, расслабленных и спокойных естественный отбор не щадил.

Саблезубые тигры и пещерные медведи, которых боялись наши предки, остались в прошлом. А стресс — реакция повышенной напряженности и готовности, когда нужно включить резервы организма для адаптации, — остался нам как инструмент борьбы за выживание.

Другое дело, что часто он включается, даже если реальной физической опасности нет. Иногда это полезно, так как повышает уровень концентрации внимания, дает дополнительную физическую энергию. Но если стресс становится хроническим, это превращается в проблему.

Если постоянно находиться в напряжении, это очень выматывает. И последствия такого состояния очень неприятные: быстрая утомляемость, раздражительность, эмоциональная подавленность, сложность в принятии решений, снижение когнитивных функций, ухудшение работы иммунной системы.

Попробуйте подержать стакан на вытянутой руке в течение нескольких минут. Вы быстро почувствуете сильное напряжение в мышцах. Но если время от времени ставить стакан на стол, а потом снова брать в руку, напряжение перестанет быть таким сильным. Так же и со стрессом. «Стакан» периодически нужно ставить на стол, не давать напряжению заполнить всю жизнь.

Как этому научиться?

— В вашем расписании обязательно должно быть время для полноценного отдыха, это необходимое условие продуктивности.

Используйте техники осознанности и мышечной релаксации. Общайтесь с единомышленниками и просите поддержки у близких. Составьте список приятных занятий и вносите их в свое расписание как рабочую задачу, которая обязательна к выполнению. Все это поможет оставаться эффективным.

Еще один момент — противостоять стрессу многим «помогают» искаженные представления. Например: «Я не должен проявлять слабость или просить помощи: это будет означать, что я ни на что не гожусь». Или: «Хороший управленец должен все держать под своим конт­ролем и никогда не совершать ошибок».

Можно ли позволить себе расслабиться с такими установками? Конечно, нет. В итоге вы находитесь на семейном ужине или в спортзале, а на самом деле ваш разум продолжает решать рабочие задачи. И это прямой путь к хроническому стрессу: ваша «рука» постоянно вытянута и напряжена.

Чтобы изменить ментальные привычки, важно работать в том числе и со своим мышлением. А если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно или стресс уже давно перешел в хроническую форму, лучше обратиться к психологу за профессиональной помощью.

В центре доказательной психотерапии «Высота» работают специалисты с психологическим и медицинским образованием, которые используют только научно доказанные методики. Им можно доверить свое ментальное здоровье.

Колонка написана специально для «Делового квартала»

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