СМ.СИТИ отремонтирует дороги в своих сити-районах в Красноярске

Масштабные дорожные работы уже идут в сити-районах «Южный берег» и «Новый Академгородок». СМ.СИТИ совместно с УК «Комфорт-сити» за свой счет ежегодно ремонтируют проезды во дворы и улицы в районах.

В районе «Южный берег» до конца июня поменяют асфальт на площади около 6000 квадратных метров асфальта и переложат около 300 квадратных метров брусчатки. Кроме того, сделают ремонт колодцев и заменят крышки люков на усиленные. Замена изношенной брусчатки будет идти в течение всего лета. Также запланировано обустройство парковочные карманы на Регатной, 4 и Парусной, 9.

Кроме этого, управляющая компания «Комфорт-сити» ведет точечный ямочный ремонт отдельных участков. Для этого она купила специальное оборудование – рециклер (машина для производства асфальта). Спецоборудование позволяет сотрудникам УК самостоятельно проводить ремонтные работы в любое время, делать это оперативно и не зависеть от графика подрядчиков. Кроме того, существенно экономятся расходы компании на дорожный ремонт.

В cити-районе «Новый Академгородок» также стартовали масштабные работы по благоустройству территории. Этим летом запланированы работы сразу на нескольких проектах – это реконструкция пешеходно-транспортной схемы района, устройство въездной группы и наземной парковки, благоустройство территории у домов № 66 и 68. Здесь планируется уложить 5700 квадратных метров нового асфальта и более 3000 квадратных метров брусчатки, а также высадить около 100 деревьев в рамках первого этапа создания «Академ-парка».