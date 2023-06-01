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СМ.СИТИ отремонтирует дороги в своих сити-районах в Красноярске

СМ.СИТИ отремонтирует дороги в своих сити-районах в Красноярске
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Масштабные дорожные работы уже идут в сити-районах «Южный берег» и «Новый Академгородок». СМ.СИТИ совместно с УК «Комфорт-сити» за свой счет ежегодно ремонтируют проезды во дворы и улицы в районах.

#НОВОСТИ
В районе «Южный берег» до конца июня поменяют асфальт на площади около 6000 квадратных метров асфальта и переложат около 300 квадратных метров брусчатки. Кроме того, сделают ремонт колодцев и заменят крышки люков на усиленные. Замена изношенной брусчатки будет идти в течение всего лета. Также запланировано обустройство парковочные карманы на Регатной, 4 и Парусной, 9.
 
Кроме этого, управляющая компания «Комфорт-сити» ведет точечный ямочный ремонт отдельных участков. Для этого она купила специальное оборудование – рециклер (машина для производства асфальта). Спецоборудование позволяет сотрудникам УК самостоятельно проводить ремонтные работы в любое время, делать это оперативно и не зависеть от графика подрядчиков. Кроме того, существенно экономятся расходы компании на дорожный ремонт. 
 
В cити-районе «Новый Академгородок» также стартовали масштабные работы по благоустройству территории. Этим летом запланированы работы сразу на нескольких проектах – это реконструкция пешеходно-транспортной схемы района, устройство въездной группы и наземной парковки, благоустройство территории у домов № 66 и 68. Здесь планируется уложить 5700 квадратных метров нового асфальта и  более 3000 квадратных метров брусчатки, а также высадить около 100 деревьев в рамках первого этапа создания «Академ-парка».
 
Автор: Петр Савельев
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