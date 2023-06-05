Качество жизни: Инвестиции в здоровье
Центр коррекции зрения «Окулюс» — первая частная офтальмологическая клиника рефракционной хирургии в Красноярском крае.
Солидный опыт работы, широкий спектр офтальмологических услуг, «золотой» кадровый состав, уникальные технологии высокотехнологичной медицинской помощи — все это мы консолидируем и работаем каждый день над повышением качества услуг, чтобы наши пациенты могли позаботится о своем зрении с максимальным комфортом», — рассказывает Юлия Долгушева, генеральный директор Центра коррекции зрения «Окулюс».
Основные направления работы:
- лазерная коррекции зрения,
- Femto-Lasik (фемтоласик),
- ультразвуковое удаление катаракты,
- витреоретинальная хирургия,
- лазерное лечение сетчатки,
- хирургия глаукомы,
- детская офтальмология,
- полная диагностика любых глазных заболеваний,
- аппаратные методы лечения.
На фото: Виталий Торопов,
ведущий специалист по рефракционной хирургии
В структуру Центра интегрирован уникальный оптический салон «Еврооптика». Вы всегда сможете подобрать для себя солнцезащитные очки, медицинские оправы и марочные линзы: CARL ZEISS, RODENSTOCK, HOYA.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Медицинская лицензия № Л041-01019-24/00314180 от 22.06.2017
Красноярск Мира 122, пом. 56 +7 (391) 255 5533 (Центр) +7 (391) 221 6767 (Оптика) www.oculus-k.ru