Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.06
80,87
87,10
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Качество жизни: Инвестиции в здоровье

Качество жизни: Инвестиции в здоровье
Иллюстрация: ДК

Центр коррекции зрения «Окулюс» — первая частная офтальмологическая клиника рефракционной хирургии в Красноярском крае.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Солидный опыт работы, широкий спектр офтальмологических услуг, «золотой» кадровый состав, уникальные технологии высокотехнологичной медицинской помощи — все это мы консолидируем и работаем каждый день над повышением качества услуг, чтобы наши пациенты могли позаботится о своем зрении с максимальным комфортом», — рассказывает Юлия Долгушева, генеральный директор Центра коррекции зрения «Окулюс».

Основные направления работы:

  • лазерная коррекции зрения,
  • Femto-Lasik (фемтоласик),
  • ультразвуковое удаление катаракты,
  • витреоретинальная хирургия,
  • лазерное лечение сетчатки,
  • хирургия глаукомы,
  • детская офтальмология,
  • полная диагностика любых глазных заболеваний,
  • аппаратные методы лечения.
Качество жизни: Инвестиции в здоровье 1Качество жизни: Инвестиции в здоровье 2

На фото: Виталий Торопов,
ведущий специалист по рефракционной хирургии  

 

В структуру Центра интегрирован уникальный оптический салон «Еврооптика». Вы всегда сможете подобрать для себя солнцезащитные очки, медицинские оправы и марочные линзы: CARL ZEISS, RODENSTOCK, HOYA.

 

Имеются противопоказания. Необходи​ма консультация специалиста. Медицинская лицензия № Л041-01019-24/00314180 от 22.06.2017

 




	Красноярск




	Мира 122, пом. 56



	+7 (391) 255 5533 (Центр)



	+7 (391) 221 6767 (Оптика)



	www.oculus-k.ru

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогуВ Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогу
  • «Юдинская Долина»: в ожидании большой премьеры сезона«Юдинская Долина»: в ожидании большой премьеры сезона
  • Задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов краяЗадержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края
  • В выходные в Красноярске будет 30-градусная жараВ выходные в Красноярске будет 30-градусная жара
  • Елена Кангун: «Мы возвращаем молодость»Елена Кангун: «Мы возвращаем молодость»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.