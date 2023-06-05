Качество жизни: Инвестиции в здоровье

Центр коррекции зрения «Окулюс» — первая частная офтальмологическая клиника рефракционной хирургии в Красноярском крае.

Солидный опыт работы, широкий спектр офтальмологических услуг, «золотой» кадровый состав, уникальные технологии высокотехнологичной медицинской помощи — все это мы консолидируем и работаем каждый день над повышением качества услуг, чтобы наши пациенты могли позаботится о своем зрении с максимальным комфортом», — рассказывает Юлия Долгушева, генеральный директор Центра коррекции зрения «Окулюс».

Основные направления работы:

лазерная коррекции зрения,

Femto-Lasik (фемтоласик),

ультразвуковое удаление катаракты,

витреоретинальная хирургия,

лазерное лечение сетчатки,

хирургия глаукомы,

детская офтальмология,

полная диагностика любых глазных заболеваний,

аппаратные методы лечения.





На фото: Виталий Торопов,

ведущий специалист по рефракционной хирургии

В структуру Центра интегрирован уникальный оптический салон «Еврооптика». Вы всегда сможете подобрать для себя солнцезащитные очки, медицинские оправы и марочные линзы: CARL ZEISS, RODENSTOCK, HOYA.

Имеются противопоказания. Необходи​ма консультация специалиста. Медицинская лицензия № Л041-01019-24/00314180 от 22.06.2017

Красноярск

Мира 122, пом. 56

+7 (391) 255 5533 (Центр)

+7 (391) 221 6767 (Оптика)