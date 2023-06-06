Микрорайон SCANDIS OZERO забрал две статуэтки Urban Awards - 2023

В Сочи состоялась церемония награждения престижной градостроительной премии Urban Awards - 2023. Красноярский микрорайон SCANDIS OZERO признан лучшим сразу в двух номинациях.

Пятый год подряд строительные проекты и жилые комплекса ГСК АРБАН становятся победителями «строительного Оскара». В этом году высокой оценкой был отмечен микрорайон SCANDIS OZERO, первая очередь. Он получил награды сразу в двух номинациях: «Лучший региональный комплекс комфорт-класса ДФО и СФО» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры».

Мы же задумывали микрорайон SCANDIS OZERO как возврат к истокам для тех, кто хочет быть ближе к природе, даже оставаясь в границах мегаполиса, и возвращаясь домой нажимать кнопку «выкл», чтобы наслаждаться не виртуальной, а самой что ни на есть реальной жизнью, - отметила Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН. - При этом он очень технологичен, одно только озеро с водопадом на территории двора представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений. Поэтому вдвойне приятно, что высокое жюри смогло оценить нашу концепцию и ее реализацию, в которой сочетаются технологии и экология».

Всего в этом году поступило 198 заявок из 63 регионов РФ, награды вручались в 67 номинациях. Жюри премии оценивает конкурсантов с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Победа в премии - знак качества и гарантия надежности застройщика.

Ранее победителями престижной премии Urban Awards становились микрорайон SCANDIS, семейный квартал «Барбарис». Кроме того, в 2022 икрорайон SCANDIS OZERO уже был отмечен высшей наградой премии еще в статусе строящегося объекта. За 5 лет в копилке ГСК АРБАН - 7 «строительных оскаров». Еще один проект ГСК АРБАН – высотный микрорайон ЧИЖИ на городских полянах - стал финалистом премии Urban Awards 2023 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса».