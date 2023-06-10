В Красноярске поменяют схему движения на нескольких улицах

Новшества вводят на ул. Ястынская, Караульная, Геодезистов и пр. Свободный. Об изменении схемы движения предупредили в администрации города.

Так, с 29 июня изменится схема движения в районе строения по ул. Ястынская №15/3. Теперь при выезде на Ястынскую в этом месте водители не смогут поворачивать налево. На этом повороте часто случаются ДТП, поэтому и приняли решение изменить схему движения.

С 1 июля по той же причине изменится организация дорожного движения на ул. Караульная. Речь идет об участке в районе перекрестка с проездами к ул. Абытаевская и Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии. Там нельзя будет поворачивать налево. При движении по ул. Караульная по крайней левой полосе в обоих направлениях теперь будет разрешено двигаться только прямо.

Кроме того, с 29 июня в районе пересечения улиц Геодезическая и Калинина установят специальные щиты, которые предупредят об аварийном участке и необходимости снижать скорость.

С 29 июня автомобилисты поедут иначе и на на пр. Свободный на участке от ул. Телевизорная до ул. Маерчака. При движении по Свободному с крайней левой полосы будет запрещено поворачивать на Омскую. Двигаться можно будет только прямо.