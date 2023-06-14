Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.06
83,64
90,38
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ИТ-сервисы «Мазда Мотор Рус» разместились в защищенном облаке Билайн

ИТ-сервисы «Мазда Мотор Рус» разместились в защищенном облаке Билайн
Иллюстрация: freepik.com

Выбор в пользу облака был продиктован необходимостью локализовать ИТ-инфраструктуру на территории РФ с учетом требований 152-ФЗ «О персональных данных».

#НОВОСТИ

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (Билайн облако) предоставил пул вычислительных ресурсов для официального российского дистрибьютора автомобилестроительной корпорации, выпускающей автомобили «Мазда». Выбор в пользу облака был продиктован необходимостью локализовать ИТ-инфраструктуру на территории РФ с учетом требований 152-ФЗ «О персональных данных». Помимо этого компанию обеспечили отказоустойчивой масштабируемой инфраструктурой с резервным копированием и круглосуточной онлайн поддержкой.

Для соблюдения законодательства компании необходимо было в кратчайшие сроки развернуть большое количество серверных мощностей, соответствующих требованиям регуляторов. При этом в «Мазда Мотор Рус» понимали, что построение собственного защищенного сегмента требует существенных финансовых вложений и времени. Капитальные затраты на покупку собственного оборудования и найм дополнительных специалистов для его обслуживания не соответствовали стратегии развития компании. Поэтому было принято решение арендовать вычислительные ресурсы у сервис-провайдера по модели «Инфраструктура как услуга» (IaaS).

В ходе проекта команда облачного провайдера помогла не только с миграцией ИТ-сервисов, но и связала ИТ-инфраструктуры «Мазда Мотор Рус» и головного офиса, организовала отказоустойчивый механизм резервного копирования данных, а также предоставила свою экспертизу в области ИБ.

Александр Загрудный, директор по информационным технологиям «Мазда Мотор Рус»:

При выборе облачного провайдера мы особое внимание уделяли вопросам информационной безопасности и защите клиентских данных в облаке, в частности, соответствию требованиям законодательства по обработке и хранению ПДн. Специалисты beeline cloud предоставили необходимую экпертизу.

Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud:

Сегодня многие представительства зарубежных брендов столкнулись с задачей максимально быстрого переноса ИТ-инфраструктуры в облака, и мы стараемся предложить отлаженный механизм миграции, учитывая особенности крупных заказчиков. Понимая специфику и пожелания такого известного и крупного заказчика, как «Мазда Мотор Рус», мы подобрали набор решений, которые c одной стороны увеличивают быстродействие ИТ-сервисов в полностью защищенном сегменте, а c другой — позволяют их развивать.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

Билайн бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»
  • Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в АбаканеИнститут гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане
  • Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центрыКрасноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
  • Песнь льда и огня: франшизы пиццерий и крафтового мороженого продают в КрасноярскеПеснь льда и огня: франшизы пиццерий и крафтового мороженого продают в Красноярске
  • Почти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского краяПочти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.