В Октябрьском районе Красноярска открылся большой современный медицинский центр

«Клиника в Северном» расширяет свое присутствие в Красноярске. Она открыла филиал по адресу: Ладо Кецховели, 34.

«Клиника в Октябрьском» — это большой современный центр с новым оборудованием и высококвалифицированными специалистами города. В медучреждении принимают врачи по всем основным направлениям: терапия, кардиология, аллергология, неврология, хирургия, эндокринология, проктология, психология. Также есть возможность сделать УЗИ, ЭКГ, СМАД, пройти лабораторную диагностику, холтеровское мониторирование, работает процедурный кабинет.

Кроме того, на базе «Клиника в Октябрьском» расположился травмпункт. Там можно сделать рентген, внутрисуставные и околосуставные блокады, паравертебральные блокады, УЗИ суставов, пройти полный комплекс лечения боли, получить консультацию травматологов и ортопедов. В клинике принимают взрослых и детей от 5 лет.

Клиника работает каждый день, включая выходные и праздничные дни. График следующий:

«Клиника в Северном» — с 7:30 до 20:00

Травмпункт — с 8:00 до 24:00

Ортопедия — с 8:00 до 20:00

Некоторые красноярцы уже успели побывать в новом медучреждении и рады, что в Октябрьском районе наконец-то открылась современная и профессиональная клиника.

Адрес: Ладо Кецховели, 34 Телефон: 205-07-48

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