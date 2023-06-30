EXEED Центр Медведь на Караульной объявил лимитированный прием предзаказов на EXEED RX

EXEED RX станет ключевым продуктом бренда, в котором нашли отражение последние достижения EXEED в области дизайна и технологий. Старт продаж объявят в июле, пока есть возможность сделать предзаказ.

EXEED RX представляет новое поколение автомобилей бренда, в котором воплотилась концепция «Искусство технологий». Инновационные дизайнерские решения и технологичное оснащение позволили достичь высочайшего комфорта как для водителя, так и для всех пассажиров.

Купеобразный кузов появился в модельной линейке EXEED впервые: он обладает элегантными пропорциями и отличается стремительностью силуэта. Безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, динамическое освещение создают футуристичный внешний облик автомобиля.

Особое внимание инженеры EXEED уделили управляемости и настройкам. Так, сверхотзывчивое шасси оснащено подвеской с регулируемой жесткостью амортизаторов (CDC). На кузове автомобиля установлены датчики для отслеживания дорожных условий в режиме реального времени и внесения корректив в работу подвески с миллисекундным откликом, чтобы сохранить идеальное положение кузова во время движения. В сочетании с интеллектуальной системой полного привода для любых условий и системой выбора режима движения создается выверенный баланс комфорта, управляемости и безопасности. Система плавной остановки контролирует замедление, и распределение нагрузки по подвеске, обеспечивая стабильное положение кузова при интенсивном торможении или разгоне.

EXEED RX предлагает семь режимов движения: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье. Это позволяет водителю получать удовольствие от машины в самых разных условиях и на различных покрытиях. Функция медленного движения на бездорожье оптимизирует рулевое управление и повышает комфорт вождения вне дорог. Дисплей, показывающий распределение момента, позволяет водителю лучше понимать работу полного привода.

Настройка рулевого управления выполнялась международными специалистами Bosch. Отклик может меняться от невесомого руля на малых скоростях и до наполненного обратной связью на высоких скоростях, что гарантирует эффективное взаимодействие с автомобилем.

Разработка EXEED RX велась согласно международным стандартам безопасности, что позволило добиться рейтинга 5 звезд в краш-тестах. Общее время компьютерных симуляций краш-тестов превысило 500 000 часов. Автомобиль прошел длительные ресурсные испытания около 1 400 000 км в более чем 55 вариантах дорожных условий. Это позволяет с уверенностью предоставить традиционную для EXEED гарантию в течение семи лет или 200 тысяч км пробега.

Официальный старт продаж EXEED RX начнется до конца июля 2023. Оформить предзаказ на автомобиль можно на сайте официального дилера EXEED Центра Медведь на Караульной - medved-exeed.ru .

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