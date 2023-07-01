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Еще выше: цены на авиабилеты из Красноярска не знают преград

Еще выше: цены на авиабилеты из Красноярска не знают преград
Иллюстрация: Яндекс

Красноярск традиционно отличался от многих городов РФ высокой стоимостью авиасообщения. Как известно, краевой центр равноудален и от Востока, и от Запада. Летом 2023 авиабилеты вновь выросли.

#НОВОСТИ

По данным, которые приводит telegram-канал KJA, цены на авиаперелеты увеличились в 2 раза в сравнении в летним сезонов прошлого года.

В первую очередь анализировались туристические и деловые направления: Сочи, Калининград, Владивосток, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург.

При этом в прошлом году еще и действовал кэшбэк, которого нет летом-2023.  

Авторы канала добавляют, что с начала года для Красноярска не было и больших распродаж с ценами, которые по-настоящему снижены.

Автор: Петр Савельев
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