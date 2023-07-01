Еще выше: цены на авиабилеты из Красноярска не знают преград

Красноярск традиционно отличался от многих городов РФ высокой стоимостью авиасообщения. Как известно, краевой центр равноудален и от Востока, и от Запада. Летом 2023 авиабилеты вновь выросли.

По данным, которые приводит telegram-канал KJA, цены на авиаперелеты увеличились в 2 раза в сравнении в летним сезонов прошлого года.

В первую очередь анализировались туристические и деловые направления: Сочи, Калининград, Владивосток, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург.

При этом в прошлом году еще и действовал кэшбэк, которого нет летом-2023.

Авторы канала добавляют, что с начала года для Красноярска не было и больших распродаж с ценами, которые по-настоящему снижены.