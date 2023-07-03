Красноярским предпринимателям расскажут о цифровизации в продажах

Впервые в Красноярске пройдет бизнес-мероприятие, на котором выступит топ-менеджер ведущего российского digital-интегратора.

10 июля в пространстве «Точка кипения» в рамках проекта «Рабочая среда» красноярские владельцы бизнеса, руководители и маркетологи смогут послушать экспертов и обсудить с ними в диалоге три насущные темы:

готова ли ваша компания к CRM;

какова ценность проектирования и аналитики при разработке сайтов и приложений;

как выбрать маркетинговое агентство своего уровня и получить результат.

Хедлайнером мероприятия станет Петр Федюшкин, директор AGIMA Partners’ Club. Компания Agima (Москва) — крупнейший российский digital-интегратор, в портфеле которого проекты для «Сбер», «Пятерочка», Эльдорадо«, «Ингосстрах» и др.

Также с участниками поделятся экспертизой красноярские бизнесмены:

Алексей Демешко, основатель и руководитель digital-агентства Alente (№ 1 в Красноярске по версии Рейтинга Рунета 2023);

Иван Санников, основатель и руководитель компании «Бизнес Системы» (ТОП-10 по продажам «Битрикс24» в России).

Кого организаторы приглашают?

владельцев бизнеса, которые хотят выйти на новый уровень управления;

директоров и руководителей, которые нацелены на выполнение плана продаж;

менеджеров и маркетологов, которым нужны новые инструменты поиска и удержания клиентов.

Между выступлениями участников ждут кофе-брейки и нетворкинг, общение со спикерами.

Время и место проведения мероприятия:

10 июля с 14.00 до 19.30 в пространстве «Точка кипения» (ул. Красной Армии, 10, ТК «Квант», 3-й этаж).

Парковка находится за «Квантом» (100 руб.).

Внимание!

Участие бесплатное. Обязательна регистрация на сайте 24sreda.ru.

Реклама

LjN8K1e1W