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Красноярским предпринимателям расскажут о цифровизации в продажах

Красноярским предпринимателям расскажут о цифровизации в продажах
Иллюстрация: freepik.com

Впервые в Красноярске пройдет бизнес-мероприятие, на котором выступит топ-менеджер ведущего российского digital-интегратора.

#НОВОСТИ

10 июля в пространстве «Точка кипения» в рамках проекта «Рабочая среда» красноярские владельцы бизнеса, руководители и маркетологи смогут послушать экспертов и обсудить с ними в диалоге три насущные темы:

  • готова ли ваша компания к CRM;
  • какова ценность проектирования и аналитики при разработке сайтов и приложений;
  • как выбрать маркетинговое агентство своего уровня и получить результат.

Хедлайнером мероприятия станет Петр Федюшкин, директор AGIMA Partners’ Club. Компания Agima (Москва) — крупнейший российский digital-интегратор, в портфеле которого проекты для «Сбер», «Пятерочка», Эльдорадо«, «Ингосстрах» и др. 

Также с участниками поделятся экспертизой красноярские бизнесмены:

  • Алексей Демешко, основатель и руководитель digital-агентства Alente (№ 1 в Красноярске по версии Рейтинга Рунета 2023);
  • Иван Санников, основатель и руководитель компании «Бизнес Системы» (ТОП-10 по продажам «Битрикс24» в России).

Кого организаторы приглашают?

  • владельцев бизнеса, которые хотят выйти на новый уровень управления;
  • директоров и руководителей, которые нацелены на выполнение плана продаж;
  • менеджеров и маркетологов, которым нужны новые инструменты поиска и удержания клиентов.

Между выступлениями участников ждут кофе-брейки и нетворкинг, общение со спикерами.

Время и место проведения мероприятия:

10 июля с 14.00 до 19.30 в пространстве «Точка кипения» (ул. Красной Армии, 10, ТК «Квант», 3-й этаж). 

Парковка находится за «Квантом» (100 руб.).

Внимание!

Участие бесплатное. Обязательна регистрация на сайте 24sreda.ru.

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Автор: Александр Вознесенский
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