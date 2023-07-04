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Акватория впечатлений: каким будет бизнес-пикник

Акватория впечатлений: каким будет бизнес-пикник
Иллюстрация: ДК

Стали известны подробности бизнес-пикника, который состоится 12 июля в Красноярске.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Лето — время ярких впечатлений, которые мы чаще всего связываем лишь с отпуском. Однако город может подарить не менее запоминающиеся моменты. Отдых как часть делового дня — это возможно?

Начиная с 2019 «Деловой квартал» находит положительный ответ на этот вопрос, организуя бизнес-пикник, который объединяет отдых и деловые коммуникации. Гости получают яркие впечатления, полезные знания и знакомства.

В этом году «ДК» зовет свою аудиторию на остров Отдыха. Именно здесь открылась фреш-локация для активного отдыха — речной клуб «Остров». Место продиктовало идею бизнес-пикника «АКВАТОРИЯ». Особую атмосферу события, наполненную духом приключений, странствий, движения и попутного ветра. С одной стороны, это самый популярный отдых у воды, с другой — погружение в специфику водного спорта, особенностей флота маломерных судов.

Мы постараемся подарить гостям события особое состояние предчувствия путешествий и прелести жизни на берегу акватории. Это будет самый романтический бизнес-пикник в истории ивент-событий «ДК», — подчеркивает ЮЛИЯ ЧАНЧИКОВА, издатель, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске.

Бизнес-пикник состоится 12 июля. Это продолжительное событие, которое начнется в 16:00 и завершится в 22:00. Организаторы обозначили его формат как мультиформатный опен-ивент летних впечатлений.

Аудитория — собственники бизнеса, топы, профи с высокой деловой активностью. Ожидаемое количество гостей — 500+

Мы поставили задачу создать уникальное летнее событие, не имеющее аналогов в Красноярске. Это делается как за счет привлечения качественной аудитории издания, так и возможности реализации эффективных решений для продвижения компаний и персон в рамках события, — рассказывает СВЕТЛАНА КОВАЛЕВА, коммерческий директор «Делового квартала» в Красноярске.

Уникальность бизнес-пикника, как и других ивентов издания, в органичной интеграции творческих, креативных активностей с PR и маркетинговыми запросами партнеров. Каскад впечатлений от разножанровых площадок внутри события дает возможность соединить общую атмосферу вау-эффекта с решением точечных запросов конкретных бизнесов.

Бизнес-пикник также претендует на роль ключевого светского мероприятия лета-2023. Помимо разнообразной бизнес- и развлекательной программы особую атмосферу пикника создает дресс-код. В этом году организаторы остановились на благородном и одновременно расслабленном стиле «круиз». Для того чтобы каждый гость выбрал образ, в котором чувствуешь себя легко и уверенно, создан гид по стилю. Он в целом передает эстетику и атмосферу события, подсказывая удачные решения для топовых образов.

Собираясь на светское летнее событие в формате бизнес-отдыха, вы можете руководствоваться заявленным дресс-кодом и личными предпочтениями в рамках оговоренной палитры и стиля. «Круиз» вариативен и позволяет выбирать от повседневно-делового smart casual до более расслаб­ленного и нарядного cocktail, использовать достаточно большое количество образов, — поясняет Анна ШУЛЬМИНА, CEO Image buro, бизнес-продюсер, имидж-аналитик.

Автор: Петр Савельев
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