Бизнес-прожарка: подогрев для красноярского бизнеса

В Бизнес-Академии международной компании TIKSAN GROUP запущен новой формат — Бизнес-пожарка. Делимся подробностями.

Сергей Ким запустил в бизнес-академии TIKSAN GROUP новый обучающий формат для предпринимателей — «Бизнес-прожарку», где предприниматели могут получить разбор кейсов для решения проблемы или вывода бизнеса на новый уровень. Это новое направление работы, как и другие проекты, которые запускает Сергей Ким, от спортивных до благотворительных, направлено не только на усиление отдельных предпринимателей, но и на укрепление бизнес-сообщества, на развитие Красноярска и всего региона.

Прийти с запросом — уйти со стратегией

Бизнес-академия TIKSAN GROUP запустила серию экспертных встреч с красноярскими предпринимателями «Бизнес-прожарка». Это публичное мероприятие на 40…60 человек, где Сергей Ким разбирает кейсы по запросам предпринимателей.

Никаких ограничений нет — на «Бизнес-прожарку» приходят начинающие и опытные, одиночки и руководители крупных коллективов, предприниматели, чей бизнес переживает кризис, и те, кто хочет вывести успешную компанию на более высокий уровень. Объединяет их только одно — каждый приходит с запросом, а уходит с новым видением и рабочей стратегией.

Экспертный анализ, быстрый эффект

Порой эффект прорыва можно получить, совершив один…два верных шага. Но в любом обучении самое сложное — реализовать теорию на практике. Формат «Бизнес-прожарки» направлен прежде всего на практическую реализацию новых знаний. «Бизнес-прожарка» помогает увидеть путь и сделать те самые верные шаги, ведь благодаря разбору эксперта предприниматель получает рабочую стратегию. «Бизнес-прожарка» — это «постановка диагноза и назначение схемы лечения». Дальнейшее зависит от «пациента», то есть от самого предпринимателя. И когда предприниматель претворяет в жизнь полученные знания, результаты впечатляют.

Кейс: прорыв в три шага

За разбором своего кейса обратилась предпринимательница Анна Симонова. Вопрос был о том, как выйти на новый уровень в бизнесе. Ее компания занимается озеленением интерьеров. На момент разбора ситуация была следующей:

у бизнеса была большая расходная часть;

всю работу соосновательницы выполняли самостоятельно;

за 4 года компания вышла на оборот 400 тыс. рублей в месяц — выше не получалось;

был расфокус по целям.

Сергей Ким разобрал кейс, и после этого руководительницы компании выстроили стратегию, упаковали кейсы, сегментировали аудиторию и вскоре подписали контракт на 4 млн.

Их бизнес вышел на новый уровень.

Лестница в лучшее будущее

Такие проекты, как «Бизнес-прожарка», хороши и сами по себе — они приносят предпринимателям пользу и помогают им развивать бизнес. А сильный и развитый бизнес — это продукты и услуги, рабочие места и налоги, качество жизни в регионе и его инвестиционная привлекательность. Но Сергей Ким и TIKSAN GROUP не ограничиваются разовыми мероприятиями, а много и последовательно работают, чтобы укреплять и развивать бизнес-сообщество города и Красноярского края. Запускают образовательные форматы для предпринимателей в Бизнес-академии, проводят межрегиональные и международные бизнес-форумы. Сейчас готовятся поставить в Красноярске рекорд по масштабу благотворительного проекта, объединив усилия тысячи компаний со всего края в помощь фондам. Популяризируют спорт — летом проводят спортивные проекты для корпоративных команд Красноярского края и сами стремятся стать ярким примером. Так, команда Tiksan Sport PRO активно тренируется, чтобы 16 июля участвовать в соревнованиях по триатлону «Медный всадник» в Санкт-Петербурге и достойно представить Красноярск в северной столице. Чемпионский дух в TIKSAN GROUP проявляется во всем — Сергей Ким ставит своей компании амбициозную цель — к 2025 войти в топ-200 лучших частных компаний России и на своем примере показать, что бизнес в Красноярске может достичь блестящих результатов. Всю свою разноплановую деятельность Сергей Ким направляет на то, чтобы построить лестницу в лучшее будущее для предпринимателей нашего региона, а значит, и для всего Красноярского края.

Отзыв

Анна Симонова:

«Когда такой ментор дает конкретные рекомендации — это бесценно»

Когда смотришь на свою компанию изнутри, то бывает, что «за деревьями не видишь леса». Когда такой ментор, как Сергей Ким, который имеет огромный опыт в бизнесе, смотрит с высоты своего полета и дает конкретные рекомендации — это бесценно. Он разобрал нашу проблему и четко обозначил действия, которые нужно выполнять. Но кроме того, при разборе Сергей Ким словно разложил перед нами карту, и теперь мы видим не только следующую точку и способ к ней прийти — мы видим перспективу, потенциал развития компании. И у нас загорелись глаза — теперь есть четкое понимание, куда идти, как идти и что мы в результате получим.