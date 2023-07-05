Ступить в краску: как вырастить производство

О том, как превратить небольшое производство в компанию общероссийского уровня — в бизнес-стори «ДК».

За 25 лет Дмитрий Безотечество сумел превратить небольшое производство красок в Красноярске в компанию POLYCHROME BH, продукция которой известна за пределами не только города, но и страны. Добиться этого удалось, совместив присущий ему дух авантюризма с четко выверенной стратегией.

Дело в цвете

Стремление к творчеству, развитию и созданию нового всегда отличали Дмитрия Безоте­чество. Но в конце девяностых, когда он только начинал свой путь в бизнесе, было не до того.

— Это было непростое время, когда первые предприниматели интуитивно искали прибыльные ниши. Ни о какой стратегии тогда и речи не было, нужно было просто работать и зарабатывать. Что выстреливает, туда и идешь, тем и занимаешься, — вспоминает он.

Взгляд молодого инженера, недавно окончившего Красноярский технический университет, упал на лакокрасочное производство, которое обещало оказаться перспективной нишей, поскольку предложение на рынке было весьма ограниченным и не способным удовлетворить даже тот спрос, который уже существовал.

Так в 1998 появился завод «БытХим». Изначально предприятие было ориентировано на сегмент B2B — в частности, на строительные компании, которые тогда начали постепенно набирать обороты, и было понятно, что этот рост продолжится. Первыми клиентами компании стали «Культбытстрой» (ныне КБС) и «Монолитхолдинг», закупавшие у нее для своих объектов недорогие краски, а затем и шпатлевку, замазку и мастики, производство которых появилось чуть позже.

— Первые 10 лет жизни компании ушли на отстройку бизнес-процессов, подбор команды, с которой можно было двигаться дальше. А без этого было никак, ведь технологии в химической промышленности развиваются стремительно, и надо внедрять самое новое, передовое — то, что даст перспективу развития, — рассказывает Дмитрий Безотечество.

В погоне за идеей

Поиск людей, отстройка процессов и тому подобное — далеко не единственное, что в тот момент сдерживало Дмитрия. Нужны были новые продукты, с которыми можно было бы завоевывать рынок. Но где взять идеи?

— Доходило до того, что я мог, будучи в гостях у зарубежных партнеров, взять баночки с новыми красками, привезти в Красноярск, «победив» всех таможенников, и вручить их для разработки рецептуры технологу нашей лаборатории, сказав: «Делаем», — вспоминает Дмитрий.

Еще одним источником идей для расширения линейки «БытХима» стали сами потребители продукции компании. Так, например, была создана краска для фиброглассовых плит одного из местных производителей, который не смог найти на рынке нужный ему материал и обратился с этим к команде завода.

— Наши потребители знают, что мы готовы к экспериментам. Неудачи нас не пугают. В конце концов, вся жизнь — это поиск способов сделать ее удобней, комфортней и приятней. И не только в отношении себя, но и окружающих. Поэтому мы постоянно смотрим по сторонам в поисках новых мыслей, которые приходят постоянно, хоть и разными путями, — рассказывает Дмитрий.

Чтобы не потерять ни одну из идей, в компании даже создали банк данных. В нем хранится все пришедшее в голову не только директору или заказчику, но и рядовым сотрудникам, которые вправе внести любое кажущееся им полезным предложение. Его обязательно зафиксируют, рассмотрят, оценят и попробуют воспроизвести, несмотря на то что результат может оказаться неудовлетворительным.

— Новые продукты — это не фантазии, а результат совместной системной работы, где кто-то занимается аналитикой рынка, кто-то — сырья, кто-то — развитием продуктовой линейки. Конечно, риски есть всегда. К примеру, в реализацию идут лишь 20% всех наших разработок, а реально выстреливают еще меньше. Но это не повод перестать экспериментировать и искать варианты. Главное, осознавать степень ответственности и быть готовым нести ее — перед собой, коллективом, заказчиком, — говорит Дмитрий Безотечество.

«Ноулайферам тут не место»

Некоторую склонность к авантюризму и неугомонность Дмитрий Безотечество заметил в себе уже давно (хотя другие люди в предприниматели, пожалуй, и не идут). Но это не отменяет системности, с которой он подходит к организации процессов в своей компании. Сейчас это отражается на всем, что в ней происходит. Вплоть до управления рабочим временем персонала.

Регламенты и протоколы, стандартизирующие основные процессы, высокая степень их цифровизации, настроенные коммуникации между сотрудниками и подразделениями — все это призвано решить задачу максимальной эффективности в каждом звене производства, с сохранением возможности полноценной жизни. Даже в высокий сезон, который в сегменте лакокраски приходится на весну и лето: именно в этот период строительные компании и профильная розница заказывают максимальные объемы поставок. Но ни о какой хаотичности и работе 24/7 речи нет.

— Ноулайферам у нас вообще не место. Никто не должен работать сверх меры. От этого страдает эффективность, а значит, и предприятие. В конце концов, если работник не успевает справиться с задачами за день и пытается остаться поработать за полночь, то, возможно, он малопродуктивен, и ему стоит озаботиться этим, а не красть у себя свое же время, — категорично утверждает директор компании.

Из Сибири к грекам

Свою роль в команде Дмитрий Безотечество определяет как роль визионера — человека, который видит, каким будет рынок завтра, и, ориентируясь на это, определяет, куда вести компанию.

— Сейчас стратегия нашей компании рассчитана на 10 лет. Конечно, она может (и, скорее всего, будет) корректироваться с учетом тенденций рынка, но в целом видение есть. Разрабатывая стратегию, мы активно общались с разными игроками рынка (например, с сетевой розницей). Это позволяет нам понимать, чего будет ждать от нас рынок в перспективе, и даст возможность соответствовать этим запросам, — говорит он.

Одним из пунктов этой стратегии является укрепление позиций компании на рынке. В том числе и зарубежном, куда она зашла еще в 2012. Однако название «БытХим» мало что говорило потребителям из других стран. Да и само предприятие давно переросло это имя — его команда стала настоящими экспертами в области лакокрасочных новаций, необходим был ребрендинг.

Процедуру запустили в этом году. В качестве нового названия выбрали POLYCHROME BH. Часть «BH» отсылает потребителя к названию «БытХим», а polychrome (с греческого «многоцветие») не только отражает сферу деятельности компании, но и привычно уху иностранных покупателей.

— Задумка была еще и в том, что так может называться завод лакокрасочных материалов в любой точке мира. Но мы понимали, что столь радикальная смена нейминга может быть рискованной. Однако клиенты поддержали нас, и все прошло органично, — рассказывает руководитель предприятия.

Дмитрий признает, что нынешний ребрендинг поставил перед ним и его компанией новые вызовы, главный из которых — соответствовать заявленной планке.

— Мы всегда стремились быть пионерами, выпускать на рынок продукцию, которой на нем пока нет. И не собираемся останавливаться. Почивать на лаврах — это вообще не про нас. А теперь мы и права на это не имеем. Да, мы знаем, что некоторые российские производители копируют нашу продукцию, но нам не жалко: завтра мы все равно придумаем новое. И этот процесс непрерывен, — резюмирует он.

Вавилова, 2Д С2

Производство:

пос. Березовка, Юности, 11А

+7 (391) 226 5065

www.polychrome.group



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