Виктор Комар: Наша техника есть даже на Южном полюсе

Красноярский край традиционно воспринимается как сырьевой регион. Компания «МегаВатт» специализируется на выпуске продукции не только для региона, но и для всей страны.

Компания выпускает электрооборудование для промышленности и не только. Как чувствует себя предприятие сегодня и как отразились новые реалии на планах бизнеса, — в беседе с Виктором Комаром, генеральным директором компании «МегаВатт».

Компания «МегаВатт» на рынке почти 20 лет. Виктор Михайлович, расскажите, как все начиналось? Почему решили пойти именно в этот сегмент?

— Вся моя жизнь связана с электричеством. По образованию я энергетик, после учебы сначала работал электриком, потом в отделе снабжения, но там тоже занимался электрооборудованием. Целых 15 лет отработал на производстве. Для меня энергетика — это знакомое, близкое и интересное направление. Когда возникла идея создания предприятия, название родилось спонтанно. Ватт и киловатт — это слишком мелко для компании, а вот «МегаВатт» показалось интересным и логичным названием.

«МегаВатт» сегодня — это что за компания? Какой продукцией она представлена на рынке?

— Это производство, работающее по типу крупноузловой сборки. Мы производим дизельные агрегаты, энергокомплексы, холодильно-морозильные установки (рефрижераторы). Готовые изделия пакетируются в блок-контейнеры собственного производства с собственными же разработками систем автоматизации, электрификации и телеметрии. Кроме этого, мы недавно разработали решение для организации комплексов по сбору дикоросов. Помимо блок-боксов для проживания и административного здания в проекте предусмотрены помещения для хранения и заморозки плодов.

Насколько востребована ваша продукция на рынке? Где она применяется, в каких отраслях?

— Основной потребитель нашей продукции — это, конечно же, промышленность. Это и объекты добычи инертных материалов или драгметаллов, и нефтегазодобыча, и многое другое. Даже на Красноярской ГЭС есть наша станция.

В целом же наши изделия применятся во многих областях, поскольку сегодня и в городской среде, и за ее пределами требования к качеству предоставляемой электроэнергии сильно повысились. Например, в качестве резервного источника питания их применяют в многоэтажном строительстве (для обеспечения бесперебойной работы лифтов, даже когда отключено центральное электроснабжение), на медицинских объектах, в пунктах приема пациентов или во время проведения критически важных процедур (операционных, реанимационных), а также в школах и детсадах.

Если взять сферу IT и телекоммуникаций, то там нашими потребителями являются различного рода телеком-компании и дата-центры, для которых критична остановка деятельности в период отключения электроэнергии. Наши дизельные станции также используются на городских объектах во время проведения различных мероприятий, когда требуется запитать всевозможную музыкальную технику, осветительные приборы и телевизионную аппаратуру, а стационарная инфраструктура не рассчитана на такие нагрузки.

В общем, можно смело утверждать, что продукция «МегаВатта» весьма востребована. Нашими партнерами являются крупные федеральные компании, такие как «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Россети» и прочие.

Правильно ли я понимаю, что география работы вашей техники не ограничивается Красноярским краем и близлежащими регионами?

— Конечно. В прошлом году мы зарегистрировали собственную торговую марку — MW-Power. Так вот, ее сегодня можно встретить в самых разных регионах — от Калининграда до Курильских островов. А поскольку наши изделия крайне устойчивы к экстремально низким температурам, то их активно используют в соответствующих территориях — даже на Южном полюсе есть наша станция.

Удается конкурировать с зарубежными аналогами?

— Конечно. Вообще, наша продукция высоко ценится, ведь мы, как люди, проживающие в весьма суровых сибирских условиях, знаем, с какими сложностями можно столкнуться при работе с обслуживанием подобного рода оборудования и в каких сложных условиях приходится работать самой технике. Когда зимой за окном минус 60 градусов, а летом отметка поднимается до +50, для обеспечения должной работоспособности на объекте нужны особые решения. В наших изделиях предусмотрены системы обогрева зимой и утилизации излишнего тепла летом. Помимо всего прочего наша продукция имеет антивандальные решения, предотвращающие проникновение посторонних лиц. Большим плюсом является то, что мы работаем индивидуально над каждым проектом, то есть все решения, которые мы реализуем, мы согласовываем с заказчиком, учитывая его потребности. Зачастую это единичные экземпляры, оборудование узкоспециализированного назначения. И не последним преимуществом нашей компании является отлаженная логистика.

Заговорили про логистику и импорт… В связи с этим не могу не спросить: как отразились на компании февральские события 2022?

— Тут важно понимать, что сегодня на российском рынке нет изделий, в которых нет тех или иных импортных комплектующих. А их доставка в тот период значительно усложнилась. Произошло перераспределение оборудования импортного производства. Если ранее российская и иностранная техника в нашем сегменте была представлена примерно в равных долях, то сейчас доля оборудования, поставляемого из Европы, стремится к нулю. Это связано с тем, что поставщики имеют определенные сложности с его доставкой в Россию, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, с регистрацией программного обеспечения.

Санкции внесли коррективы в нашу работу, но свято место пусто не бывает — имеющуюся долю рынка занимает оборудование российского и китайского производства. Более 40% составляет продукция Ярославского и Минского моторных заводов, порядка 60% — китайско-индийско-турецкого производства. Блок-контейнеры и системы автоматизации производятся из российских комплектующих и российского сырья. Мы стремимся использовать продукцию не просто российских производителей, а региональных. В частности, работаем с рядом красноярских компаний и принципиально покупаем комплектующие у них — «Теплофон», «КЭМЗ» и другие. Ведь мы красноярский производитель ДЭС, и они тоже из Красноярска. Это по-партнерски. Так что сейчас доля отечественных комплектующих у нас составляет порядка 70…80%, и она растет.

То есть можно сказать, что санкции не подкосили позиции «МегаВатта» на рынке?

— В целом так и есть. Да, вначале мы испытали ряд сложностей с выполнением проектов, но быстро сориентировались и провели все необходимые мероприятия, для того чтобы поставить необходимый объем оборудования нашим заказчикам в срок. По итогу 2022 мы приросли на 45%, что даже больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день мы реализуем проекты повышенной сложности, работаем с мощностями от 1 мВт, производим высоковольтные дизель-генераторные установки. Компания смогла не только сохранить объемы, но и продолжила активно развиваться. Так, в конце 2022 на производстве запустили еще один цех для сборки металлоконструкций. Расширение складских площадей до 1 тыс. кв. м — тоже весьма неплохой показатель.

А планы развития как-то корректировали? В каком направлении вы сейчас движетесь?

— Основные наши планы — это расширение производства. Но здесь есть ряд сдерживающих факторов. И поскольку наше предприятие расположено в городе, самый критичный из них — земля. Поэтому главная наша задача на ближайшую перспективу связана с переносом производства за пределы Красноярска. Сейчас мы ищем участок, на котором можно построить полноценный завод площадью до 10 тыс. кв. м. Мы уже отсмотрели несколько потенциальных мест, включая территории, на которых ранее располагались подобные предприятия, но пока ничего подходящего не нашли.

В целом же наш бренд с каждым годом становится все более узнаваемым, появляются новые проекты в России, оборудование становится более востребованным. Так что мы оптимистично смотрим в будущее — по итогу этого года планируем прирасти примерно на 35…40%. А с запуском завода, полагаю, динамика ускорится.

mw-power.ru

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