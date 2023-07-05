Дарья Аносова: Авторынку нужна альтернатива КАСКО

Причем в непростой ситуации оказались не только потенциальные автовладельцы, но и дилеры, автосалоны. Особенно в части гарантий при покупке авто. О том, что происходит на рынке и как можно подстраховать риски в такой ситуации, «Деловой квартал» беседует с Дарьей Аносовой, руководителем направления партнерских продаж в Красноярске страховой компании «Д2 Страхование».

Сегодня на авторынке сложилась непростая ситуация. Как ее видят страховщики? Что сейчас является основными болевыми точками?

— Для начала разделим рынок на два сегмента — новые автомобили и подержанные. Первый исторически базировался на гарантиях производителя и сервисном обслуживании, но сейчас многие лишились этих возможностей. Получилось, что продать новую машину дилер может только в том случае, если возьмет гарантийные обязательства на себя или найдет иной способ, которым можно обеспечить облуживание автомобиля в первые пять лет. Таким образом, главный вопрос здесь в том, готов ли продавец в случае поломки нового авто предоставить гарантию покупателю и компенсировать возникшие затраты сам. Однозначного ответа здесь нет, у каждого дилера своя позиция. Но в чем сомнений нет ни у кого, так это в том, что подобная ситуация кратно повышает риски. Причем как продавца, так и покупателя.

А что с подержанными машинами?

— Здесь основная проблема в том, что банки сегодня готовы финансировать далеко не все дополнительные продукты. В итоге автосалоны зачастую не готовы оказывать полный спектр таких услуг. К тому же и страховка в части каско авто с пробегом ощутимо выросла, из-за чего полностью закрыть все риски теперь весьма недешево. Плюс неясны возможности получения оригинальных деталей. В общем, очевидно, что в такой ситуации каско теряет свою актуальность и ему нужна альтернатива.

И такие продукты появляются на рынке?

— Да. Мы, например, разработали продукт, который называется «Гарантия». Для сегмента новых автомобилей это, по сути, аналог заводской гарантии. Смысл в том, что мы берем ответственность за потенциальные расходы на себя и сохраняем за дилером право проводить сервисный осмотр автомобилей и их дальнейшее обслуживание. Получается, что продавец сохраняет уровень сервиса без дополнительных вливаний, а покупатель может контролировать свои расходы на ремонт транспортного средства. Продукт хорошо работает и для подержанных машин. Мы предлагаем страховать не весь автомобиль, а только потенциальные проблемы. Иными словами, дилер сам формирует пакет страховки, приемлемый для себя и своих покупателей.

А кто осматривает автомобиль с пробегом при выдаче на него «Гарантии»?

— Диагностику такой машины делаем мы. Причем за свой счет. Это предложение абсолютно уникальное, наши конкуренты не смогут предложить подобные механизмы. Отмечу, что для параллельного импорта прохождение диагностики не требуется, достаточно договора купли-продажи.

Выше вы упоминали проблемы с оригинальными запчастями. Что если они не найдутся? Как тогда сработает «Гарантия»?

— Действительно, такая проблема есть. Все участники рынка понимают: возможно, оригинальную запчасть получить не удастся, и это лишает покупателя права выбора. Мы же этот выбор даем и минимизируем потенциальные риски на начальном этапе, соблюдая при этом и свои интересы, и интересы дилера.

В целом «Гарантия» распространяется на двигатель, блок цилиндров, трансмиссию и многое другое. «Д2 Страхование» может просто выплатить клиенту денежные средства, что даст покупателю и продавцу свободу выбирать, ремонтировать ли автомобиль только с применением оригинальных запчастей или подойдут и аналоги.

С покупателями понятно. А что с рисками дилеров?

— Как и любым страховым продуктом, «Гарантией» нужно правильно пользоваться. Бывает, что дилер покупает эту страховку и дарит ее своему клиенту. А тот, купив автомобиль, расторгает договор со страховщиком и забирает деньги. Получается, что дилер не закрыл свои риски: машина не приедет обслуживаться на его СТО, сервиса нет, дилер не заработал деньги, а клиент все риски принял на себя. В общем, лучше так не делать, а идти другими путями, которые известны «Д2 Страхование», опробованы на практике нашими партнерами и показали свою эффективность.

Как я понимаю, вы выдаете «Гарантию» через автосалоны? Насколько продукт может быть для них маржинален, сравнивая с тем же каско?

— Маржа там больше, чем у каско, с ущербом в части агентского вознаграждения, и при этом позволяет автосалонам сохранить за собой клиента на техническое обслуживание и текущий ремонт. По ряду пакетов «Гарантии» клиент получает бесплатную диагностику своего авто.

Наверняка «Гарантия» не единственный продукт, который «Д2 Страхование» может предложить?

— Конечно, не единственный. Мы 30 лет работаем на страховом рынке России, и весьма успешно. Например, по уровню обслуживания и качеству услуг мы входим в топ-6 высшей лиги народного рейтинга страховых компаний на Банки.ру. Плюс к этому аналитическое агентство «Эксперт РА» недавно в очередной раз подтвердило рейтинг надежности компании на уровне ruA — со стабильным прогнозом.

Что касается автомобильных продуктов, то у нас есть каско с дифференцированным уровнем покрытия и сроком страхования, чтобы клиент смог купить необходимую лично ему страховку. Далее идет «Каско: я не виноват». Основная его цель — защитить владельца авто в случае ДТП по вине третьих лиц без ОСАГО (а таких, по данным РСА, в стране около 6 млн).

В целом наши продукты мы разрабатываем, ориентируясь на пожелания партнеров и их клиентов. На сегодня у нас заключено 1,5 млн договоров страхования. С некоторыми партнерскими сетями сотрудничаем более десяти лет.

В чем залог такого долголетия и лояльности партнеров, как вам кажется?

— В наших принципах быть для клиентов и банков надежным поставщиком страховых продуктов и услуг. Даже если клиент обратится за расторжением или возвратом продукта, мы произведем разбор проблем клиента или вернем деньги со всеми вытекающими последствиями, что очень важно для банков как для основных кредиторов. Мы создали такую продуктовую линейку, которая понятна и выгодна всем сторонам — и банкам-кредиторам, и автосалонам, и покупателям транспортных средств. Сегодня нам важно не просто продавать, а предоставлять понятное качество по понятной цене. Кроме того, мы всегда открыты для новых запросов на продукты и предложений рынка.

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