Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения

Клиника VEKA на ул. Живописной, 1/1 интересно и необычно отметила свой первый день рождения. Для посетителей клиники устроили день открытых дверей. Мероприятие пришлось по душе и детям, и взрослым.

Гости могли ознакомиться с медицинскими услугами Клиники VEKA и получить консультацию специалистов: педиатра, терапевта, эндокринолога, невролога, кардиолога и лора. Пациентам также предложили услуги ЭКГ, спирографии, УЗИ и видеоэндоскопии у оториноларинголога.

Дети были по-настоящему в восторге от врачей-педиатров. Доктора измерили юным пациентам рост, вес, послушали сердцебиение, провели множество интересных медицинских экспериментов и манипуляция. Каждому ребенка приготовили подарки и вкусные «лекарства». Маленькие пациенты теперь точно никогда не будут бояться врачей.

Клиника Veka — это частный медицинский центр для всей семьи в Октябрьском районе. В клинике ведут приём более 25 специалистов по 20 направлениям медицины. Также медцентр оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием.

Клиника VEKA:

ул. Живописная, 1/1;

режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00;

анализы с 07:30 до 19:30;

тел. (391) 230-00-03

vekaclinic.ru

В Клинике VEKA можно пройти диагностику и врачей по ДМС (АО «АльфаСтрахование», «Согласие»).

Лицензия ЛО41-01019-24/00553015 от 21.06.22 г.

ООО «Вектор» (Клиника VEKA), юридический адрес: 660011, г. Красноярск, ул. Живописная, 1/1, пом. 58.