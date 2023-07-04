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Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения

Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения
Иллюстрация: ООО «Вектор»

Клиника VEKA на ул. Живописной, 1/1 интересно и необычно отметила свой первый день рождения. Для посетителей клиники устроили день открытых дверей. Мероприятие пришлось по душе и детям, и взрослым.

#НОВОСТИ
Гости  могли ознакомиться с медицинскими услугами Клиники VEKA и получить консультацию специалистов: педиатра, терапевта, эндокринолога, невролога, кардиолога и лора. Пациентам также предложили услуги ЭКГ, спирографии, УЗИ и видеоэндоскопии у оториноларинголога. 
 
Дети были по-настоящему в восторге от врачей-педиатров. Доктора измерили юным пациентам рост, вес, послушали сердцебиение, провели множество интересных медицинских экспериментов и манипуляция. Каждому ребенка приготовили подарки и вкусные «лекарства». Маленькие пациенты теперь точно никогда не будут бояться врачей.
 
Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения 1
 
 
Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения 2
 
Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения 3
 
 
Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения 4
 
 
Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения 5
 
Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения 6
 
Клинике VEKA 1 год: как медучреждение отпраздновало свой первый день рождения 7
 
Клиника Veka — это частный медицинский центр для всей семьи в Октябрьском районе. В клинике ведут приём более 25 специалистов по 20 направлениям медицины. Также медцентр оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием.
 
Клиника VEKA:
 
ул. Живописная, 1/1;
 
режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00;
 
анализы с 07:30 до 19:30;
 
тел. (391) 230-00-03
 
vekaclinic.ru
 
В Клинике VEKA можно пройти диагностику и врачей по ДМС (АО «АльфаСтрахование», «Согласие»).
 
Лицензия ЛО41-01019-24/00553015 от 21.06.22 г.
 
ООО «Вектор» (Клиника VEKA), юридический адрес: 660011, г. Красноярск, ул. Живописная, 1/1, пом. 58.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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