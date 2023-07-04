Секрет АРБАН: как обычно побеждают необычные проекты

В ГСК АРБАН поделились секретами успеха — начиная с 2019 компания неизменно побеждает в Urban Awards.

Красноярский застройщик ГСК АРБАН вновь получил награды в двух номинациях градостроительного «Оскара», престижной премии Urban Awards — 2023. В этом году лидировал флагманский проект компании — микрорайон SCANDIS OZERO. В финалисты также вышел строящийся объект «семейства ­АРБАН» — высотный микрорайон ЧИЖИ.

Несмотря на то что компания уже пять лет подряд получает награды на самом престижном градостроительном конкурсе страны, в АРБАН говорят: чувство новизны не потеряно, и каждый год ожидание результатов волнительно. Выиграть однажды можно волею судеб, а вот подтверждать лидерство ежегодно — история про постоянное развитие и стремление к совершенству. Также с каждым годом растут требования к комфорту жилых комплексов, и претенденты (география участников — вся страна, от Санкт-Петербурга до Владивостока) не стоят на месте. Всего в этом году поступило 198 заявок из 63 регионов РФ, награды вручались в 67 номинациях.

В АРБАН отмечают, что побеждать удается благодаря ставке на постоянный поиск необычных решений, которые органично сочетаются с золотыми эталонами компании.

Рынок от нас всегда ждет wow-эффекта. Уже сформировалось впечатление, что если строит АРБАН, то будет, как обычно, необычно. Когда мы запускаем новый проект, нам звонят с вопросом: «Что вы еще необычного придумали?» — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН.

В этом году высокой оценкой был отмечен микрорайон SCANDIS OZERO, первая очередь. Он получил награды сразу в двух номинациях: «Лучший региональный комплекс комфорт-класса ДФО и СФО» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры».

Немного истории. Решение о старте строительства микрорайона с рукотворным озером было принято в самый разгар пандемии. Тогда многие строительные компании замерли в ожидании развития событий, ипотечный бум еще не начался, и запуск микрорайона с концептом и градостроительными фишками уровня «прыгнуть выше головы» был неочевидным. Для всех. Но не для АРБАН. В итоге SCANDIS OZERO взорвал рынок.

SCANDIS OZERO в первую очередь отличается своим концептом, а потом уже технологичными фишками. Именно такие проекты и привлекают внимание жюри. И конечно же, у нас все по-настоящему. Если озеро — то рукотворное, с деревянными набережными и шезлонгами, настоящим островом, живой елью, водопадом и смотровыми площадками. И при этом жилье класса «комфорт плюс», которое отвечает требованиям современности: природный двор-парк, стильные дизайнерские входные группы с каминами, консьерж, подземный паркинг. Все это делает жизнь людей, проживающих здесь, комфортнее и чуточку счастливее, — говорит Ирина Одинец.

Действительно, концепт микрорайона попал в яблочко, ответив на запросы жителей мегаполиса. SCANDIS OZERO — это история про возврат к истокам для тех, кто хочет быть ближе к природе, даже оставаясь в границах города, и, возвращаясь домой, нажимать кнопку «Выкл.», чтобы наслаждаться не виртуальной, а реальной жизнью. При этом он очень технологичен, одно только озеро с водопадом на территории двора представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений. В итоге высокое жюри оценило концепцию и реализацию, сочетающие технологии и экологию.

В АРБАН признаются, что надеялись также и на победу микрорайона ЧИЖИ среди строящихся жилых комплексов. Но пока высотный проект немного «не долетел» до победы. Впрочем, для недавно стартовавшего «новичка» попасть в финалисты тоже почетно и значимо. В компании уверены, что ЧИЖИ еще встанут на крыло и возьмут заслуженную победу в следующем году. Главное, есть к чему стремиться — только ввысь.