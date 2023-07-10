Елена Кангун, Виталий Андриянов, Наталья Егорова о главных бьюти-трендах в Красноярске

Руководители крупнейших косметологических клиник Красноярска рассказали DK.RU о самых востребованных бьюти-процедурах и новейших тенденциях в уходе за лицом и телом.

Виталий Андриянов, генеральный директор клиники effi

— Естественность и уверенность в результате — это главное, чего ждут клиенты от бьюти-индустрии. Красота начинается внутри, поэтому сегодня все больше тех, кто на пути к красоте сначала решает задачи по здоровью. Многие пациенты по предписанию и под присмотром врачей пропивают пробиотики, коллаген, витамины и прочее. То есть нормализуют работу ЖКТ, восполняют дефициты и только потом проходят бьюти-процедуры. Такой подход, особенно если речь идет о серьезной процедуре на аппарате или об операции, усиливает эффект от них. Современный пациент образован и подкован, поэтому убеждать его в том, что красота и здоровье напрямую связаны, нам не приходится. То, что делаем мы, — помогаем посмотреть на эту максиму шире. Например, много говорим о том, что основа жизни — это дыхание, которое и лежит в основе красоты. — Естественность и уверенность в результате — это главное, чего ждут клиенты от бьюти-индустрии. Красота начинается внутри, поэтому сегодня все больше тех, кто на пути к красоте сначала решает задачи по здоровью. Многие пациенты по предписанию и под присмотром врачей пропивают пробиотики, коллаген, витамины и прочее. То есть нормализуют работу ЖКТ, восполняют дефициты и только потом проходят бьюти-процедуры. Такой подход, особенно если речь идет о серьезной процедуре на аппарате или об операции, усиливает эффект от них. Современный пациент образован и подкован, поэтому убеждать его в том, что красота и здоровье напрямую связаны, нам не приходится. То, что делаем мы, — помогаем посмотреть на эту максиму шире. Например, много говорим о том, что основа жизни — это дыхание, которое и лежит в основе красоты.

Ирина Верещагина, директор клиники эстетической и лазерной косметологии и гинекологии Face&Body

— Главный тренд бьюти-индустрии — естественность, как в сфере косметологии, так и в сфере, к примеру, ногтевого сервиса. Задача специалистов — подчеркнуть природную красоту, подарить здоровый, ухоженный вид, сделать черты более гармоничными, но очень деликатно, чтобы рука косметолога не была заметна. За запросом клиента, например удалить нежелательные волосы, всегда стоит что-то большее — запрос на комфорт (физический, психологический). Поэтому все большее пересечение медицины и эстетической косметологии — тенденция далеко не случайная. Развитие превентивного и anti-age направлений, работа с психосоматикой пациента, план оздоровления, который совместно составляют косметолог и гинеколог-эндокринолог — все это маркеры того, что бьюти-индустрия все больше влияет на качество жизни человека, а в ряде случаев и определяет его. — Главный тренд бьюти-индустрии — естественность, как в сфере косметологии, так и в сфере, к примеру, ногтевого сервиса. Задача специалистов — подчеркнуть природную красоту, подарить здоровый, ухоженный вид, сделать черты более гармоничными, но очень деликатно, чтобы рука косметолога не была заметна. За запросом клиента, например удалить нежелательные волосы, всегда стоит что-то большее — запрос на комфорт (физический, психологический). Поэтому все большее пересечение медицины и эстетической косметологии — тенденция далеко не случайная. Развитие превентивного и anti-age направлений, работа с психосоматикой пациента, план оздоровления, который совместно составляют косметолог и гинеколог-эндокринолог — все это маркеры того, что бьюти-индустрия все больше влияет на качество жизни человека, а в ряде случаев и определяет его.

Елена Кангун, основатель, генеральный директор клиники «Триумф» и салона красоты Dessange

— Красота все больше становится синонимом здоровья и точно невозможна без него. Практика показывает, что многие пациенты имеют дефицитные состояния — от анемии до проблем с ЖКТ, очень распространен постковид. Поэтому жалоба пациента на выпадение волос или плохое состояние кожи не может быть решена только внешним воздействием. Эстетическая косметология сегодня — это командная работа косметолога, нутрициолога, терапевта, эндокринолога, гинеколога и прочих. Очевидный тренд — аппаратная косметология и возможность с ее помощью получить стойкий результат при минимальной инвазивности. Запрос на это в первую очередь диктуют сами пациенты, а врачи-косметологи и бьюти-индустрия ему следуют. Показательный пример: бренды, которые раньше производили филлеры и инъекционные материалы, перестраиваются на производство аппаратов нового поколения. Фотолечение, лазерные технологии безопасны и не травматичны, не нарушают социальную жизнь пациента и при этом дают мощный результат. — Красота все больше становится синонимом здоровья и точно невозможна без него. Практика показывает, что многие пациенты имеют дефицитные состояния — от анемии до проблем с ЖКТ, очень распространен постковид. Поэтому жалоба пациента на выпадение волос или плохое состояние кожи не может быть решена только внешним воздействием. Эстетическая косметология сегодня — это командная работа косметолога, нутрициолога, терапевта, эндокринолога, гинеколога и прочих. Очевидный тренд — аппаратная косметология и возможность с ее помощью получить стойкий результат при минимальной инвазивности. Запрос на это в первую очередь диктуют сами пациенты, а врачи-косметологи и бьюти-индустрия ему следуют. Показательный пример: бренды, которые раньше производили филлеры и инъекционные материалы, перестраиваются на производство аппаратов нового поколения. Фотолечение, лазерные технологии безопасны и не травматичны, не нарушают социальную жизнь пациента и при этом дают мощный результат.

Наталья Егорова, директор spa-wellness-центров «Бархатный сезон»