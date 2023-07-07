Бизнес в стиле эко

Эти слова во-многом отражают ключевой подход к созданию упаковки в «ПакетМаркете». Не менее важны стиль, умение слышать клиента и предлагать решения, которые делают местные бренды заметными.

Экологический тренд для Ольги Свежинской, основателя «ПакетМаркета», больше чем топовое направление, в котором надо двигаться. Это личностная ценность, которая стала принципом бизнеса. Именно поэтому упаковочное производство внедрило вторичную переработку и наращивает объемы бумажной и картонной продукции. В итоге компания стала амбассадором экологичной упаковки в Красноярске и все больше переводит своих клиентов на решения в духе эко.

История о семи контейнерах

С самого запуска бизнес-пикника от «Делового квартала» компания «ПакетМаркет» является экологическим партнером события, благодаря чему летний ивент обеспечен упаковочными решениями, которые не наносят вреда природе. И не только. Компания наглядно показывает, что значит быть экологичным. В прошлом году «ПакетМаркет» организовал на пикнике раздельный сбор мусора, а Ольга Свежинская поделилась на бизнес-толке личной историей об экомышлении в действии (к слову, у себя дома она разделяет мусор на семь контейнеров).

Коробка впечатлений

С прошлого года «ПакетМаркет» активно развивает «коробочное» направление. Картонное производство пока еще не самое мощное, однако Ольга Свежинская видит за ним большое будущее, так как интерес предпринимателей к коробочным конструктивам компании растет.

— Интерес к производству коробок у меня появился давно, так как правильная коробочная упаковка преображает любую продукцию. Возьмите баночку варенья, положите в красивую оригинальную коробку с наполнителем или открыткой — и получите подарочный вариант. Коробка дарит впечатления, дает ожидание сюрприза: прежде чем увидеть продукт, надо его распаковать. Однако запуск производства картона с большими тиражами — дорогостоящий процесс. Поэтому мы решили «есть слона маленькими ложками» и начали с небольшого по мощности оборудования. Причем это был вопрос не только инвестиций, но и запроса от предпринимателей. Федеральные производители предлагали большие тиражи, что актуально для Москвы, а наши предприниматели, напротив, искали производителя коробок в пределах тысячи штук, при этом с приемлемой ценой. Также мы изучали интерес клиентов к нестандартным решениям. Наше производство стало ответом на эти запросы, — рассказывает Ольга Свежинская.

На маркетплейс вместе с «ПакетМаркетом»

Сейчас картонное производство компании готовится к расширению. Направление, что называется, зашло. Причем не только производителям в регионе, но и в других городах Сибири и России. Свою роль сыграло и развитие маркетплейсов, где упаковка — важный атрибут бизнес-процесса.

— Если три года назад производителей, заказывающих упаковку для работы с маркетплейсами, можно было буквально пересчитать по пальцам, то теперь это 5% от общего количества клиентов компании. Недавно у нас появился специальный уголок (пространство) маркетплейсов в залах «Пакет­Маркета». Здесь помимо коробок можно приобрести все необходимые «ингредиенты» упаковки — стрейч-пленку, зип-лок-пакеты с «бегунками», самоклеящиеся этикетки, крафт-пакеты с воздушной подушкой, воздушно-пузырьковую продукцию, скотч, наполнители и многое другое.

Это своеобразная лаборатория упаковки. Предприниматели приходят к нам, делают прямо у нас упаковочный прототип продукции, понимая размер коробки и другие нюансы, а затем уже заказывают тираж. Это удобно, экономит время и деньги, — отмечает Ольга Свежинская.

Время нестандартных решений

Руководитель компании резюмирует: тиражи коробок растут. Одновременно растут и потребности клиентов. Например, сейчас «ПакетМаркет» запускает коробки с печатью — это ответ на запрос клиентов. Что касается желания выделиться за счет упаковки, подсветить свой бренд с помощью нестандартной «одежки», то Ольга Свежинская с удовольствием берется за эксперименты.

— Разумеется, проще всего делать стандартные коробки и наращивать тиражи, находя клиентов, которым это нужно. Однако мы всегда отличались творческим подходом и готовы создавать картонные конструктивы под задачи клиентов. Сложная коробка — это, конечно, вызов для наших технологов. Но именно такого рода заказы отличают нас от других компаний. Сейчас вообще время нестандартных решений. Особенно если ставишь глобальную цель — сделать вклад в развитие местных брендов. Это возможно, ведь мы точно знаем: наша упаковка продает!

paketmarket.ru

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