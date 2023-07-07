Классика и тренды: гид по новой коллекции Gulliver

Это только кажется, что до первого сентября времени еще много. Опытные родители готовятся к школе заранее, без спешки и суеты. Не стоит откладывать важные покупки на последние дни августа.

В магазинах Gulliver уже представлена новая коллекция школьной формы для детей разного возраста. Постоянные клиенты знают, что именно здесь можно подобрать комфортную и стильную одежду высокого качества.

Соблюдаем дресс-код

Gulliver — один из лидеров среди ведущих российских и европейских производителей детской одежды. Филиалы сети успешно работают во многих крупных городах страны. Бренду уже более 25 лет, и за эти годы с ним выросло не одно поколение детей.

Коллекция одежды сезона Школа 2023/24 выполнена в лучших традициях бренда: качественные и практичные материалы, современный крой, стильные и лаконичные решения в дизайне. В моделях интересно сочетаются тренды, за которыми дети всегда внимательно следят, и деловой стиль. Определенные требования к повседневной одежде учеников сегодня есть во многих образовательных учреждениях. Где-то допускаются некоторые вольности, а где-то правила достаточно строги.

— Дресс-код — неотъемлемая часть жизни школьника. Форма дисциплинирует, настраивает на рабочую атмосферу. При этом дети хотят выглядеть стильно, стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, следовать модным тенденциям, и мы учитываем все пожелания, — говорит Елена Сычева, директор сети магазинов стильной одежды для детей и подростков Gulliver.

Направление коллекции: Три элемента

Школьные годы — большое увлекательное путешествие ребенка в мире знаний. Это и стало концепцией новой коллекции, в которой несколько направлений.

FASHION оценят маленькие модники, которые любят наряжаться и идут на уроки как на праздник. Линейка разработана специально для младших школьников.

CASUAL идеально подходит подросткам, предпочитающим свободный, современный стиль. Его выбирают те школьники, кому необходимо соблюдать деловой дресс-код, но при этом можно отойти от строгой классики. В этом году представлена новая интересная линейка, где сочетаются изумрудно-зеленый цвет и клетка. Это вариант для тех школ, где нет строгих требований, а разрешен просто деловой стиль.

БАЗОВЫЙ АССОРТИМЕНТ — основа гардероба. Она удобна, практична, универсальна. Подходит как младшим, так и старшим школьникам. База востребована всегда, и покупатели разбирают такие модели достаточно быстро. Лаконичность кроя делает одежду подходящей для любой ситуации. Базовую вещь можно носить и каждый день, и надевать на праздник. Во втором случае соответствовать мероприятию помогут аксессуары, нарядные блузы и классические рубашки.

Профессиональные стилисты Гулливер, помогут сформировать полноценный школьный гардероб ребенка в зависимости от его индивидуальных потребностей, учитывая, насколько удобно в форме будет на продленке, на дополнительных занятиях, легко ли переодеться на физкультуру.

Размерные ряды: базовый ассортимент — 122-170 см, casual — 140-170 см, нарядная коллекция — 122-140 см.

важно

В июле выбор в магазинах больше. Непосредственно перед началом учебного года форма раскупается быстро, особенно синего и серого цветов. Сейчас без проблем можно приобрести любую понравившуюся модель необходимого размера.

ТД «Red Sail»

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ТД «Изумрудный город»

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