Как успешно нанимать сотрудников в 2023?
В фокусе у HR-команд скорость найма, а HR-аналитика — неотъемлемая часть рабочего процесса. Сохранить эффективность подбора и высокий темп можно, оцифровав процесс с помощью CRM-систем.
Тренд № 1. Цифровизация HR-процессов помогает удержать рынок
Пандемия и вызовы прошлого года доказали: автоматизацию бизнес-процессов нельзя откладывать, напротив, ее нужно ставить в приоритет. Это помогает сохранять позиции на рынке, и вот почему:
2022 стал годом изменений, в том числе и на рынке труда. Изменилось и взаимодействие внутри команд. Все это требует новых решений. Например, многие процессы перешли (снова) в онлайн — сам рекрутинг, документооборот, согласование на различных уровнях, работа в командах. HR-сервисы позволяют быстро наладить такой переход и перестроить работу.
Стоимость труда растет. Непонимание этой тенденции влечет за собой потери для бизнеса. Усиливается значимость инструментов для оптимизации рекрутмента, а с ними — роль HR-руководителей как драйверов изменений.
Компания — это в первую очередь люди, и понимание этого становится все более важным для бизнеса. Становится важным, кто участники вашей команды, как они взаимодействуют, какие у компании ценности и есть ли у вас целостная корпоративная культура. Чем сильнее команда, тем лучше себя чувствует бизнес.
Использование удаленки и изменения в геополитике приводят к системе подбора, в частности — к автоматизации HR‑функции. Чтобы не оказаться за бортом, бизнесу стоит задаться вопросом, как автоматизировать функцию как можно быстрее.
Сервисы HR-автоматизации есть у hh.ru. Так, для малого, среднего и крупного бизнеса подойдет Talantix. Talantix — облачная CRM для рекрутмента, которая помогает оптимизировать процессы подбора, что позволяет закрывать вакансии быстрее
Тренд № 2. Крупный бизнес уже зарабатывает на преимуществах HR‑автоматизации
В 2022 служба исследований hh.ru провела опрос на тему автоматизации HR. Каждый четвертый из опрошенных специалистов отметил, что HR-команда уже автоматизировала подбор. При этом респонденты отметили следующие преимущества:
- Остается больше времени на новые задачи (55% опрошенных).
- Траты бюджета стали более понятными и прозрачными (33%).
- Вакансии стали закрываться быстрее (31%).
Потребность в автоматизации и ее использование — важная составляющая HR-процессов больших компаний со столичным офисом и развитыми представительствами в регионах. Пора использовать эти механизмы и HR-командам среднего бизнеса.
Тренд № 3. Решения на основе цифр и аналитики
HR-автоматизация — это удобно для рекрутера. Но такие перемены всегда непросто инициировать и сложно внедрять. Вот что нужно учесть при этом:
- Расходы отдела — на зарплату, налоги, рабочие места и даже бумагу.
- Ресурсы — например, рабочее время рекрутера и нанимающего руководителя, которое тратится на наём одного человека.
- Сопутствующие выгоды — например, то, как внедрение автоматизации повлияет на комфорт и мотивацию всех вовлеченных в подбор сотрудников, на качество общения с кандидатами и репутацию работодателя на рынке труда.
Для компании, где 2…3 рекрутера, стоимость доступа к Talantix (при покупке годового пакета) составит всего 4750 рублей в месяц, то есть 57 тыс. рублей в год
Тренд № 4. Следить за рынком труда и перенимать лучший опыт работодателей
Ежедневно сервис HR-автоматизации Talantix от hh.ru используют десятки тысяч представителей бизнеса из разных отраслей и регионов РФ, стран СНГ. Исходя из опыта этих компаний, вот какие изменения последуют после внедрения HR-автоматизации:
- Повышение скорости найма и сокращение сроков закрытия вакансий.
- Продуктивность подбора.
- Использование CRM-системы для подбора на 30% снижает нагрузку на рекрутеров, а количество рутинных действий сокращается в 2…3 раза.
Вопросы и ответы
У руководителей, которые принимают решение о приобретении рекрутинговой CRM-системы и которые не погружены глубоко в HR-процессы, могут возникнуть вопросы, что конкретно дает эта система и почему нельзя ограничиться просто работой с job-сайтом. Далее ответы на некоторые вопросы.
Чем Talantix отличается от job-сайтов, в частности, hh.ru?
Hh.ru — онлайн платформа для сорсинга с постоянно пополняемой базой кандидатов, набором инструментов для управления откликами кандидатов. Talantix — это дополнительный сервис для автоматизации дальнейшего процесса подбора персонала. Кандидаты остаются в базе, даже если удалили информацию с job сайтов, кроме того, рекрутеры могут импортировать резюме с разных платформ и из файлов, настраивать любые этапы подбора и их шаблоны для разных типов вакансий, создавать свои персонализированные шаблоны писем. А что особенно важно для руководителя бизнеса, так это возможность ведения и получения системной HR-аналитики в компании с помощью Talantix, она строится автоматически на основании работы по процессу найма в системе. Это удобный инструмент управления расходами на привлечение персонала, поскольку аналитика показывает, откуда приходят кандидаты, разумно ли потратили деньги компании на тот или иной канал, привлекли ли из него сотрудников, стоит ли инвестировать в будущем в него.
В чем преимущества и безопасность облачной ATS?
Talantix — это готовое решение, для установки CRM‑системы не нужен программист. Онлайн-система доступна удаленно, с любого устройства и 24/7. Talantix работает бесперебойно благодаря команде hh.ru и многоуровневой системе бэкапов.
Эта система безопасна: все данные между серверами HeadHunter и браузером клиента передаются по защищенному протоколу TLS 1.2. HeadHunter не хранит пароли пользователей в открытом виде, они хешируются функцией brcrypt, что практически исключает их подбор.
Серверы приложений и баз данных talantix.ru расположены во внутренней сети, которая изолирована от Интернета и дополнительно защищена двойным firewall: аппаратным — на границе сети, и программным — на прокси серверах с WEB.
Все данные хранятся там же, где и данные самого hh.ru — в дата-центре DataPro, в Москве.
Как научиться работать в системе?
Система проста и интуитивно-понятна в использовании, надо только авторизоваться с логином и паролем, а все вакансии компании с hh.ru вместе с откликами кандидатов уже подтянутся туда автоматически.
Кроме того, команда Talantix проводит обучение и осуществляет клиентскую поддержку на всех этапах работы:
онлайн или в офисе клиента, предоставляет короткие видеоинструкции внутри системы, обеспечивает быстрые ответы на вопросы в чате, присылает уведомления об обновлениях.