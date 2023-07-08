Строительство дома в формате «одного окна»: чем оно выгодно для покупателя?

Разбираемся вместе, как сложный процесс строительства загородного дома можно сделать простым и понятным для неподготовленного человека.

Строительство загородного дома состоит из множества этапов, каждый из которых имеет свои нюансы. Поиск участка, выбор готового проекта или индивидуальное проектирование дома, выбор строительной организации и само строительство, благоустройство участка — у неподготовленного человека на любом из этих этапов может кругом пойти голова, а мечта о жизни в собственном доме может так и остаться несбыточной.

С развитием рынка индивидуального строительства компании совершенствуют вспомогательные услуги, призванные сделать стройку максимально простой и прозрачной для клиента. Однако часть компаний идут дальше, они полностью берут все заботы о строительстве вашего дома на себя, предлагая построить дом в формате «одного окна». Одной из строительных компаний, предоставляющих услуги в таком формате и снимающей все заботы с клиента, стала компания «ПапаДом».

«ПапаДом» входит в группу компаний, которая была создана в 2014. За время своей работы специалисты «ПапаДом» построили более 200 домов как по типовым, так и по индивидуальным проектам различного уровня сложности, большая часть которых выполнена по каркасной технологии или из газобетона.

С чего начинается строительство?

Многие думают, что этот процесс начинается с выбора типового или создания индивидуального проекта дома, но на самом деле все стартует с выбора подходящего для строительства участка. Даже на этом этапе многие люди сталкиваются с проблемами, тратя годы на поиск «участка мечты», ведь далеко не вся земля подходит под строительство дома. Даже на участке с подходящей категорией земли (ИЖС, СНТ, ДНТ, ЛПХ) может быть запрещено строительство дома из-за имеющихся ограничений или неподходящего вида использования. Именно поэтому перед покупкой земельного участка необходимо его обязательно проверить на наличие ограничений и запретов.

Поиск участка действительно может отнять много времени, но с экспертами и парт­нерами компании «ПапаДом» этот процесс станет легким и непринужденным. Специалисты «ПапаДом» возьмут на себя все заботы, связанные с поиском и проверкой участка. Единственное, что от вас требуется, — определиться с желаемым для жизни районом пригорода Красноярска или рассказать, что вы хотели бы видеть по соседству с вашими владениями.

Самое главное — правильный фундамент

Даже после выбора подходящего участка не стоит торопиться со строительством. Если вы хотите быть уверенным в том, что дом простоит долгие годы, необходимо выполнить геологические изыскания. Именно от результатов исследований грунта зависит выбор типа фундамента, который обеспечит должную устойчивость вашему будущему дому.

Главная проблема в выполнении геологических изысканий заключается в поиске компании, которая сможет верно оценить состав почвы и дать рекомендации по обустройству фундамента, при этом не затянув выдачу заключения на несколько месяцев. При обращении в компанию «ПапаДом» вы можете быть уверены, что все работы будут выполнены качественно и в срок — у компании подписаны договоры с ведущими геологическими государственными компаниями с собственными лабораториями, благодаря чему достигается высокое качество анализа грунтов и сокращаются сроки предоставления результатов.

Проект дома: типовой или индивидуальный?

После получения всех заключений можно приступать к самому приятному этапу строительства — выбору типового или созданию индивидуального проекта дома. На этом этапе многое зависит от ваших предпочтений и потребностей: от стилистики дома, от этажности и итоговой площади, от того, какое количество комнат вам необходимо.

Но на этом этапе вас тоже могут ожидать неприятности. При покупке проекта дома многие сталкиваются с недостаточностью информации в рабочей документации, а также с неверными расчетами, что в будущем может иметь фатальные последствия. На этом этапе лучше обратиться к экспертам, поскольку часто они могут помочь вам сэкономить, сократив площадь некоторых комнат или вовсе отказавшись от тех, которые на первый взгляд могут показаться вам нужными, а также порекомендовав максимально эргономичную планировку дома.

В строительной компании «ПапаДом» работают опытные проектировщики и архитекторы, которые разработали собственную линейку типовых домов с эргономичными планировками и привлекательной архитектурой — серию «Дзен» с домами площадью 60…110 кв. м. Эта серия стала воплощением гармоничного сочетания внешнего вида дома и функциональности его внутреннего пространства, где каждый метр использован максимально практично. Большим преимуществом типового проекта является скорость строительства, поскольку в нем вы получаете не только готовые изображения фасадов, но и всю рабочую документацию, а также расчет сметы с учетом всех материалов.

Если вы мечтаете о доме большей площади или хотите вписать в участок дом нестандартной формы, вы можете заказать индивидуальный проект от «ПапаДом». Специалисты проектного отдела могут создать проект любой площади и сложности, в зависимости от плана участка и ваших пожеланий. В индивидуальном проекте все зависит лишь от вашей фантазии.

Строительство в формате «одного окна» — экономия времени, сил и финансов

После выбора участка и проведения геологических изысканий, выбора проекта дома и его посадки на участок можно приступать к строительству. При самостоятельном строительстве дома вам придется искать отдельную бригаду на каждый этап, что отнимает очень много времени и сил. Эту проблему решает формат «одного окна», который активно применяется в компании «ПапаДом» благодаря наличию специалистов всех видов строительных работ. Здесь сам процесс строительства основан на системе Канбан, что позволяет поэтапно отслеживать и прогнозировать процесс строительства и при необходимости оперативно вносить в него изменения без временных потерь. На каждом этапе строительства с вами на связи будет эксперт, отвечающий за свой этап работ, который при необходимости ответит на все ваши вопросы и предоставит отчет о проделанной работе. Дополнительным преимуществом формата «одного окна» является утверждение итоговой сметы до начала строительных работ, благодаря чему клиент всегда знает итоговую стоимость дома, которая не меняется до конца строительства, а весь процесс становится максимально прозрачным и предсказуемым.

Строительство дома — вовсе не такой сложный процесс, если доверить его профессионалам, которые практикуют современный и ответственный подход. Строительная компания «ПапаДом» снимает абсолютно все заботы с клиента, и единственное, о чем им приходится думать, — это о том, какие растения они высадят на придомовой территории и где поставить качели. Приходите и убедитесь в этом лично!