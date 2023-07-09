Лето на максимуме: секрет идеальной летней веранды

«Деловой квартал» рассказывает, где можно найти яркие эмоции, зарядиться энергией мегаполиса и ощутить максимум лета.

Пробовать новое

И это более чем реально, ведь уже открыты летние террасы кафе-бара New York. Впитать лето жители и гости Красноярска могут в двух точках города: кафе-бары открыты на ул. Урицкого, 94 и ул. Молокова, 56/1.

К этому сезону пространства стали еще комфортнее и красочнее. Мягко, ненавязчиво и светло — таким запоминают время, которое проводят на террасах New York. Еще есть целых два месяца, чтобы проверить!

Для тех, кто готов открываться новому и пробовать необычное, в New York уже приготовили летние новинки. Что точно нельзя упустить? Окрошку с говядиной, томленую говядину с кремом из батата, рыбные котлеты с мятным пюре, салат с говядиной под соусом «Сливочный манго», кокосово-ананасовое пирожное… Без классической комбучи и авторских лимонадов тоже никуда!

А те, кто предпочитает старую добрую классику, всегда могут выбрать что-то из привычного ассортимента New York. В нем тоже не обходится без хитов и любимчиков — самое время пробовать! В меню кафе-бара точно есть из чего выбрать: американская, японская, итальянская и русская кухня поможет определиться с выбором даже тем, чьи вкусы весьма притязательны.

Необъяснимо, но завораживающе вкусно!

Больше яркого…

Чего не хватает обновленным верандам с видом на город, уютной атмосферой и сочными блюдами? Только гостей, которых в New York ждут с 09:00 до 01:00 на ул. Урицкого, 94 и с 11:00 до 01:00 на ул. Молокова, 56/1. В летний сезон лучше забронировать необходимое количество мест — красноярские веранды всегда в фаворитах у жителей и гостей. Открытые летние террасы кафе-бара рассчитаны на 95 посадочных мест. Поздний завтрак, обед, перерыв на кофе, полноценный ужин — почему бы не провести их так, как готов предложить большой город?

Выходные на верандах New York — отдельное искусство гостеприимства. Главной фишкой лета уже не первый год остаются авторские DJ-сеты. Неординарная музыка точно поможет расслабиться после недели, наполненной переговорами, конференциями и деловыми встречами.

…и сочного

Лето в Красноярске — по-настоящему эффектное время. Оно не задерживается надолго, и это только повышает ставки. И New York умеет им соответствовать.

Здесь знают и чтят правила традиционных баров «Большого яблока». И это залог того, что коктейли будут самых смелых сочетаний, а легкость закусок не уступит их изысканности. Аутентичная атмосфера и уникальные впечатления включены!

Яркие вкусы, насыщенные часы и красивые истории, которые останутся на фото и в памяти. Ритмы мегаполиса, лучшие компании и вся свежесть лета — уже в кафе-баре New York!

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