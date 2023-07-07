На смену жаркой погоде в Красноярск придут дожди

На этой неделе в Красноярске установилась настоящая июльская жара. Но уже скоро зной уйдет.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Красноярске днем будет +29 градусов и пройдет дождь. К ночи синоптики прогнозируют понижение температуры до +17 градусов.

В воскресенье, 9 июля, будет +24 градуса, будет идти дождь.

Также синоптики предупреждают, что днем 8 июля и в течение суток 9 июля в центральных и южных районах местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, крупный град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, а местами до 25 м/с и более.

В начале следующей неделе в Красноярске будет +23, +25 градусов днем.