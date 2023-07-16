В Красноярске рабочая неделя начнется и закончится дождями

Единственным довольно прохладным днем станет понедельник

На предстоящей рабочей неделе в Красноярске будет тепло и временами дождливо. Единственным довольно прохладным днем станет понедельник.

По прогнозу Гидрометцентра России, в первый день рабочей недели днем столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов и пройдет дождь. В ночь на вторник будет всего +12 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов, осадков не ожидается. В ночь на среду будет +13 градусов.

В среду и четверг также ожидается без осадков, днем синоптики прогнозируют до +27 градусов. В ночное время будет около +14 градусов. В пятницу в краевом центре пойдет дождь, в светлое время суток будет +26 градусов.