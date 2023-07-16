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Красноярская арт-резиденция «Каменка» включена в Атлас креативных кластеров России

Красноярская арт-резиденция «Каменка» включена в Атлас креативных кластеров России
Иллюстрация: Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

Креативные кластеры не только способствуют экономическому развитию, но и оказывают значительное влияние на развитие культуры и общественной жизни

#НОВОСТИ

Арт-резиденция «Каменка» вошла в список креативных пространств наряду с 85 объектами со всей России в двухлетнем исследовании Союза Креативных кластеров и Института развития городов «ПОЛИС» — «Атлас креативных кластеров». Всего было изучено более 300 проектов. Только 85 из которых получили статус креативного кластера на основе комплексного исследования по регионам.

Креативные кластеры — это современные инновационные площадки, объединяющие творческие индустрии, предпринимателей, художников и профессионалов различных областей. Они не только способствуют экономическому развитию, но и оказывают значительное влияние на развитие культуры и общественной жизни, стимулируют инновационные процессы и создают рабочие места, привлекают инвестиции и туристический поток в регионы.

Атлас предоставляет обширную информацию о креативных кластерах в России, рассматривая их сущность, историческую ретроспективу, международный опыт и роль в контексте российской действительности.

Автор: Петр Савельев
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