В Красноярском крае внедряют региональный инвестиционный стандарт

В Красноярском крае идет активная работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта.

Единый механизм поддержки объединит всех участников инвестиционного процесса: органы власти, инвесторов, ресурсоснабжающие организации.

На базе библиотеки Сибирского федерального университета прошел круглый стол, на котором специалисты министерства экономики края, министерства цифрового развития региона и Корпорации развития Енисейской Сибири презентовали новые методы стимулирования инвестиционной активности представителям предпринимательского сообщества.

Повышение инвестиционной активности — как на территории отдельного региона, так и Российской Федерации в целом, является одной из приоритетных задач в работе органов власти. В настоящее время в крае, как и в других регионах России, внедряется Региональный инвестиционный стандарт.

Основной целью регионального инвестиционного стандарта является не принятие нормативных актов и даже не достижение определенного набора показателей. Задача здесь заключается в том, чтобы выработать удобную и отлаженную систему взаимодействия между инвесторами, предпринимателями и органами власти. Создать такие условия, в которых всем субъектам инвестиционной деятельности будет комфортно реализовывать свои проекты. Поэтому я бы хотела, чтобы в рамках круглого стола мы без лишнего формализма пообщались с представителями бизнес-сообщества и получили обратную связь. Это необходимо нам для того, чтобы понять, какие инструменты инвестстандарта работают эффективно», — отметила Анна Гарнец, и. о. министра экономики и регионального развития Красноярского края.

В целях содействия развитию инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в экономику Красноярского края принят практически полный набор инструментов государственной поддержки. Действующие методы стимулирования инвестиций помимо прочего включают в себя налоговые преференции для резидентов Арктической зоны РФ, особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина» и территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск». Система мер поддержки инвесторов закреплена в законе Красноярского края об инвестиционной деятельности.

Для содействия инвесторам и предпринимателям в регионе работает бесшовная экосистема поддержки инвестиционной деятельности, включающая ряд специализированных институтов и совещательных органов. Базовыми элементами в этой системе являются Инвестиционный комитет при губернаторе и АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

По итогам 2022, благодаря слаженной работе инвестиционной команды Корпорации и краевого правительства Красноярский край получил высокие оценки от федеральных организаций. Так, например, наш регион занял лидирующие позиции в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Ежегодно на площадке Петербургского международного экономического форума АСИ презентуют результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, где по показателю «Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» Корпорация развития Енисейской Сибири получила наивысшую оценку.

Кроме того, Красноярский край вышел в топ по уровню медиаактивности в сфере инноваций и инвестиций по результатам рейтинга Ассоциация агентств интернет-рекламы (ААИР). Также этим летом Корпорация развития Енисейской Сибири прошла независимую оценку Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) и подтвердила наивысший уровень организации работы (категория А). На июль 2023 на сопровождении у Корпорации 164 проекта на территории Красноярского края. Суммарный объем инвестиций сейчас оценивается в 2,57 трлн рублей.

Ключевой эффект от совместной работы инвесторов, Корпорации развития Енисейской Сибири, правительства Красноярского края и органов исполнительной власти — это увеличение показателя объема инвестиций в основной капитал. За последние полтора года мы наблюдаем бурный рост количества инвестпроектов, которые запланированы к реализации на территории региона. Это говорит о том, что сегодня наш край обладает высокой привлекательностью для инвесторов. В своей работе мы руководствуемся рекомендациями Минэкономразвития России, министерство уделяет особое внимание вопросам внедрения регионального инвестстандарта, и, в частности, созданию инвестиционного портала», — отметил Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири.

Инвестпортал Красноярского края является одним из основных источников информации об инвестиционной деятельности в регионе, включая инфраструктуру, меры поддержки и кадровое обеспечение. Сейчас на сайте действует линия обратной связи и работает специальная карта, которая помогает предпринимателям и инвесторам выбрать площадку для реализации своего проекта на стадии планирования. По словам Николая Распопина, министра цифрового развития региона, в дальнейшем электронный ресурс будет только совершенствоваться.

Инвестиционная карта создается с целью обеспечения устойчивого развития экономического потенциала Красноярского края. В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России на ней отображается полная информация об инфраструктуре региона, инвестпроектах и инвестплощадках. В рамках совместной работы с коллегами из министерства цифрового развития нам удалось разместить на карте более 60 наборов данных и слоев. Вся информация была взята из официальных источников: предоставлена нам министерствами и ведомствами Красноярского края. Сейчас основная задача министерства цифрового развития состоит в том, чтобы привести все данные в органах исполнительной власти к единому стандарту. Это нужно для того, чтобы информация на карте была объективной и инвесторы могли спокойно ей пользоваться», — отметил Николай Распопин.

Еще один из основных элементов Регионального инвестиционного стандарта — свод правил, в котором на региональном уровне закреплены определенные процедуры, необходимые любому предпринимателю при реализации инвестпроекта, а также сроки их прохождения. Наиболее востребованными, как правило, являются алгоритмы по подключению к электросетям и получению разрешений на строительство, так как именно это является ключевым на первых этапах реализации инвестпроекта.

Учитывая специфику региона и его большой территории, а также мнение общественных организаций и предпринимателей, разработчики алгоритмов максимально сократили сроки прохождения необходимых процедур. В случае необходимости свод правил будет дополняться и корректироваться. И как один из экспертов комиссии по внедрению инвестиционного стандарта могу уверенно сказать, что это ключевой проект по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. Подобный механизм работы максимально упрощает и ускоряет все процессы, связанные с реализацией инвестиционного проекта», — отметил Антон Жеребцов, председатель Красноярского краевого регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Ознакомиться с информацией о мерах поддержки и заявить свой проект на сопровождение Корпорации развития Енисейской Сибири можно на инвестпортале края http://krskinvest.ru/.