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СМ.СИТИ стала лидером по объемам строительства жилья в Красноярском крае

СМ.СИТИ стала лидером по объемам строительства жилья в Красноярском крае
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Портал ЕРЗ.РФ назвал застройщиков-лидеров по объему текущего строительства. Строительная группа СМ.СИТИ на начало второго полугодия сохранила 1-е место среди застройщиков региона по этому показателю.

#НОВОСТИ
Кроме того, компания вошла в ТОП-60 застройщиков РФ. За июнь 2023 строительная группа поднялась с 78 на 57 место и улучшила свою позицию в федеральном рейтинге на 21 пункт.
 
СМ.СИТИ стала лидером по объемам строительства жилья в Красноярском крае 1
 
Объем текущего строительства СМ.СИТИ на 1 июля 2023 составил 264,7 тысяч кв. м жилья. В июне к 10 строящимся домам в 5 жилых комплексах СМ.СИТИ добавились еще 2 дома с площадью 49,5 тысяч кв. м. Кроме того, на 1 июля СМ.СИТИ сохраняет 1 место в ТОП застройщиков Красноярского края по потребительским качествам ЖК. По данным портала ЕРЗ.РФ СМ.СИТИ 70 месяцев подряд присваивается наивысший рейтинг — 5 баллов по показателю своевременности ввода жилья.
 
Заместитель генерального директора СМ.СИТИ Евгений Ковальский отметил тот факт, что застройщик показывает высокие показатели не только по количеству возводимого жилья, но и по качеству жилых комплексов, сданных в эксплуатацию.  
Автор: Петр Савельев
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