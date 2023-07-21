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В Красноярске на выходных уйдет жара

В Красноярске на выходных уйдет жара
Иллюстрация: kotkoa / freepik.com

В Красноярске будет знойно в субботу, а в воскресенье жара спадет.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 22 июля, воздух прогреется до +29 градусов. Осадков в это день синоптики не прогнозируют. В ночь на воскресенье будет +16 градусов, в темное время возможны осадки. В воскресенье дождя не будет. Воздух прогреется до +24 градусов. Ночью в понедельник будет +15, пройдет дождь.
 
На рабочей неделе днем ожидается до +25, +27 градусов. При этом каждый день синоптики прогнозируют осадки.
 
 
Автор: Петр Савельев
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