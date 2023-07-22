В понедельник движение по улице Чкалова в Красноярске перекроют
Движение перекроют от Николаевского проспекта в сторону улиц Революции и Ладо Кецховели
С понедельника, 24 июля, будет перекрыто движение транспорта по улице Чкалова от Николаевского проспекта в сторону улиц Революции и Ладо Кецховели.
Это необходимо для проведения всех оставшихся работ для обеспечения качества новой автомобильной развязки. В том числе будет уложен финишный слой асфальта и устранены недочёты, на которые подрядчику указывает заказчик строительства - МКУ «УКС».
Напомним, что движение в обратном направлении по улице Байкитской было закрыто еще в мае. Здесь подрядчик менял часть дорожной насыпи с грунтовой на скальную.
Ранее для удобства автолюбителей было разрешено транзитное движение по пока незавершенному объекту. В летний период, когда трафик на дорогах не такой плотный, пришло время довести все работы до финиша. Планируйте свой маршрут, - сообщили в мэрии.