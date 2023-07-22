В понедельник движение по улице Чкалова в Красноярске перекроют

Движение перекроют от Николаевского проспекта в сторону улиц Революции и Ладо Кецховели

С понедельника, 24 июля, будет перекрыто движение транспорта по улице Чкалова от Николаевского проспекта в сторону улиц Революции и Ладо Кецховели.

Это необходимо для проведения всех оставшихся работ для обеспечения качества новой автомобильной развязки. В том числе будет уложен финишный слой асфальта и устранены недочёты, на которые подрядчику указывает заказчик строительства - МКУ «УКС».

Напомним, что движение в обратном направлении по улице Байкитской было закрыто еще в мае. Здесь подрядчик менял часть дорожной насыпи с грунтовой на скальную.