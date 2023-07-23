Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.07
90,38
100,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярское УФАС не нашло нарушений в торгах на организацию питания школьников

Красноярское УФАС не нашло нарушений в торгах на организацию питания школьников
Иллюстрация: tgstat.ru

Из восьми жалоб местной компании ООО «КрасПит» на итоги конкурса две прекращены и шесть признаны необоснованными

#НОВОСТИ

Комиссия УФАС по Красноярскому краю рассмотрела восемь жалоб ООО «КрасПит»: региональная компания оспаривала действия заказчика МАУ «Дирекция по организации школьного питания» при осуществлении закупки услуг по организации питания для обучающихся школ всех районов Красноярска.

Напомним, в Красноярске состоялись открытые торги по определению организаторов школьного питания. В них принимали участие компании из Красноярска, Ярославля и Саранска (Мордовия).

По результатам торгов в новом учебном году организовывать питание школьников Кировского и Свердловского районов будет красноярская компания ООО «КрасПит». Учеников остальных районов — «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Мордовии.

Не согласившись с решениями закупочной комиссии ООО «КрасПит» обратилось в Красноярское УФАС России с жалобами. В них было указано, что победитель подлежал отклонению от участия в торгах, поскольку один из его работников является близким родственником заместителя директора МАУ «Дирекция по организации школьного питания», в связи с чем имелся конфликт интересов.

…установлено, что заместитель директора заказчика не являлась ни членом закупочной комиссии, ни руководителем заказчика, на которых действующим законодательством о закупках возложены обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, кроме того, она не утверждала закупочную документацию и не могла повлиять на решение об определении победителя торгов, - отметили в региональном УФАС.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»
  • В Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на АвиаторовВ Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на Авиаторов
  • В ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлерВ ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлер
  • В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собакамиВ Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками
  • Помещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млнПомещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.