Красноярское УФАС не нашло нарушений в торгах на организацию питания школьников

Из восьми жалоб местной компании ООО «КрасПит» на итоги конкурса две прекращены и шесть признаны необоснованными

Комиссия УФАС по Красноярскому краю рассмотрела восемь жалоб ООО «КрасПит»: региональная компания оспаривала действия заказчика МАУ «Дирекция по организации школьного питания» при осуществлении закупки услуг по организации питания для обучающихся школ всех районов Красноярска.

Напомним, в Красноярске состоялись открытые торги по определению организаторов школьного питания. В них принимали участие компании из Красноярска, Ярославля и Саранска (Мордовия).

По результатам торгов в новом учебном году организовывать питание школьников Кировского и Свердловского районов будет красноярская компания ООО «КрасПит». Учеников остальных районов — «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Мордовии.

Не согласившись с решениями закупочной комиссии ООО «КрасПит» обратилось в Красноярское УФАС России с жалобами. В них было указано, что победитель подлежал отклонению от участия в торгах, поскольку один из его работников является близким родственником заместителя директора МАУ «Дирекция по организации школьного питания», в связи с чем имелся конфликт интересов.