Сеть суши собирается создать «Ассоциацию брендов со спорным неймингом»

Сегодня третий арбитражный апелляционный суд обязал сменить название юридического лица «Ёбидоёби». Но сеть намерена бороться за спорный креатив, создав сообщество.

В «Ёбидоёби» сообщают, что намерены обжаловать решение в суде кассационной инстанции.

Кроме того, популярная сеть доставки суши и роллов, стартовавшая в Красноярске, объявила о создании «Ассоциации брендов со спорным для общества названием», которая будет бороться за права бизнеса на броские нейминги и свободный креатив.

Напомним, что в апреле 2023 арбитражный суд Красноярского края в деле по иску от ФНС края пришел к выводу, что фирменное наименование «Ёбидоёби»

противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали и вызывает ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка».

Суд обязал компанию сменить наименование ЮЛ в течение 3 мес. Компания отказалась переименовывать юрлицо и направила апелляционную жалобу на решение суда. Ответчик доказывал, что слово «Ёбидоёби» является транслитерацией японских слов и переводится как «День недели — суббота», а обвинение «в противоречии общественным интересам» считала неуместным, поскольку в гражданском судопроизводстве такой статьи нет, жалоб от частных лиц и обществественности на фирменное наименование не поступало. Кроме того, «Ёбидоёби» обращают внимание на п. 1 ст. 196 ГК РФ, которым предусмотрено, что общий срок исковой давности устанавливается в три года. Красноярская ФНС зарегистрировала «Ёбидоёби» в 2016, но иск подала только через шесть лет. Однако доводы ответчика не убедили судей.

На данный момент компания более 7 мес. пытается сохранить наименование юрлица. Ее представители уверены, что нейминг бренда не должен быть фактором оценки качества услуг или причиной претензий со стороны общественности и регуляторов.

Мы создаем ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же, как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии. Мы предлагаем брендам объединиться, получить поддержку и юридическую защиту, если это необходимо», — заявил Константин Зимен, основатель сети «Ёбидоёби».

Целью создания Ассоциации заявляется борьба за права бизнеса и свободное использование креативных идей в его продвижении, а также стабильная работа компаний без судебных разбирательств и жалоб. Брендам, которые станут членами Ассоциации, будет оказана консультативная и юридическая поддержка в случае претензий со стороны регулятора или других сторон.

По словам г-на Зимена, основателя «Ёбидоёби», Ассоциация будет на законных основаниях зарегистрирована в Минюсте РФ как некоммерческое объединение.

Свое согласие на членство в ассоциации уже дали:

магазин интимных товаров «В гостях у смазки»

крафтовая сидрерия «Сосидр»

пивной магазин «Сиська Пива»

магазин рыболовных товаров «Козявочная»

рюмочная «Дядя Блёва».

Ассоциация планирует расширяться и приглашает новые бренды присоединяться к владельцам смелого бизнеса.

Справка

«Ёбидоёби» — всероссийская сеть доставки суши и роллов родом из Красноярска. Получила широкую известность на рынке в 2016 благодаря креативным маркетинговым акциям и «спорному» неймингу. Сегодня на территории России открыты 192 ресторана в 140 городах.